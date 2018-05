Apertura:

Nacional sabia que dependía de si mismo, que una victoria lo consagraría Campeón del Torneo Apertura, aunque un empate llegaría cabeza a cabeza con el aurinegro si este ganara su compromiso en el Estadio Campeón del Siglo ante Defensor, por eso salió a la cancha en Jardines en busca de la victoria ante el difícil Danubio, aunque las estadísticas estaban del lado tricolor, pero en fin, estadísticas no son seguras, y consiguió esa anhelada victoria, sumando los tres puntos necesarios para gritar a los cuatros vientos ¡Campeón!, el bolso no precisaba de más nadie.

A los 25 minutos Bergessio avisó, peleó una pelota que ganó sobre el lado derecho del área danubiana. Con un pase atrás dejó a Zunino de frente al arco. El remate del mediocampista tricolor impactó en el vertical izquierdo y la pelota volvió al control de los futbolistas tricolores.

Con un pase más, Bueno quedó en posición favorable para pegarle y su tiro se colaba por encima de Cristóforo que reaccionó rápido y pudo mandarla al córner.

GOL DE DANUBIO

A los 35´ se dio único error defensivo tricolor. Fallaron Guzmán Corujo y Diego Polenta, no pudieron frenar la carrera de David Terans y el goleador no perdonó. Notable definición ante la salida de Esteban Conde para que el franjeado pasara al frente. El equipo de Medina no estuvo fino en la creación, igualmente con la velocidad de Gonzalo Bueno generó mucho en ataque. Se chocó contra las seguras manos del arquero Federico Cristóforo, que se lució con dos atajadas sensacionales.

NACIONAL DIO VUELTA EL PARTIDO

El Tricolor salió decidido en el segundo tiempo de poner las cosas en su lugar a pesar que perdía por 1 a 0 era más, para ello Medina adelantó líneas, se plantó en campo contrario y decididamente fue al frente. El franjeado se refugió en el fondo y quedó a merced de un tricolor que machacó y machacó hasta con furia… Cuando las papas quemaban aparecieron los goles “salvadores”, de dos inmensos goleadores. El argentino Gonzalo Bergessio a los 64´ igualó el marcador y “Pepelito” Fernández los 82´ , convirtió el tanto del triunfo, el que valió el título e hizo delirar hasta la locura a la parcialidad alba.

DETALLE:

DANUBIO 1:2 NACIONAL

Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo. Jueces: Andrés Cunha, Mauricio Espinosa y Carlos Barreiro.

DANUBIO 1: Federico Cristóforo, José Luis Rodríguez, Gastón Bueno, Sergio Felipe, Gonzalo Camargo (852 Tomás Chacón), Pablo Ceppelini (722 Ignacio González), Nicolás Prieto, Rodrigo Fernández, Leandro Sosa, David Terans y Federico Rodríguez (462 Carlos Grossmüller).

Director técnico: Pablo Peirano

NACIONAL 2: Esteban Conde, Jorge Fucile, Guzmán Corujo, Diego Polenta, Alfonso Espino, Matías Zunino (722 Santiago Romero), Christian Oliva, Sebastián Rodríguez, Leandro Barcia (622 Sebastián Fernández), Gonzalo Bergessio y Gonzalo Bueno (902 Carlos De Pena).

Director técnico: Alexander Medina.

GOLES: 352 David Terans (D), 642 Gonzalo Bergessio (N), 822 Sebastián Fernández (N).