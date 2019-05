En la primera fecha, la derrota con goleada ante Deportivo Artigas por 5 a 1. Fue impacto a todas luces. Cuando llegó la segunda, con los tricolores jugando por primera vez en casa propia, y el tenue empate frente a River Plate 0 a 0. De última, otra vez de local y segunda caída: Saladero lo batió 3 a 2. De 9 puntos jugados, rescató tan solo uno. Penúltimo en la tabla de posiciones, superando solo a Progreso, quien no suma unidades.

Pero más allá del inicio a contramano en Nacional, la sorpresa que suponen esos 8 goles en contra. Después de Progreso, es la valla más batida.

La preocupación básica en Nacional es esa: ajustar las clavijas en el fondo. Frente a Universitario en la cuarta fecha en el Parque Luis T. Merazzi, el equipo de Alejandro Torrens sabe bien que no es un partido más. Por la circunstancia presente y por el rival de turno.

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Se trata de apelar a la estadística de tiempos no tan lejanos. Los primeros tres partidos de Nacional en las últimas tres temporadas.

AÑO 2016

Nacional 0 Universitario 0.

Nacional 3 Gladiador 2.

Nacional 2 Progreso 0.

Total: 7 puntos en 9.

AÑO 2017

Nacional 0 Salto Nuevo 1.

Nacional 2 Paso del Bote 0.

Nacional 3 Saladero 1.

Total: 6 puntos en 9.

AÑO 2018

Nacional 1 Santa Rosa 1.

Nacional 3 Salto Nuevo 0.

Nacional 0 Salto Uruguay 0.

Total: 5 puntos en 9.

LOS PARTIDOS QUE VENDRÁN- Una manera de repasar el calendario que se vienen. Mientras el objetivo no es otro: recuperar la esencia del Nacional protagonista. A saber: Universitario (V), Salto Nuevo (L), Ceibal (V), Salto Uruguay (V), Progreso (L), Libertad (V), Ferro Carril (L), Gladiador (L). Cuatro en condición de visitante y cuatro de local.