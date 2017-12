En 17 años solo tres ausencias

El presidente Francisco «Aco» Aco, es pasional de la estadística cuando de su Nacional se trata. Y tras la última edición de la liguilla (ahora tercera rueda), soltaba la convicción con EL PUEBLO para ser receptor: «no solo que somos este presente, sino que se suman los años de Nacional metido arriba. Definiendo siempre. Vayan a la estadística y solo es cuestión de comprobación».

El presidente rinde tributo pues, a esa regularidad vital de Nacional en los últimos años, a tal punto que la del 2017, es LA LIGUILLA Nº 11 AL HILO en que los tricolores la juegan.

No está demás, establecer el repaso. Veamos.

Año 2007: Nacional, Ceibal, Ferro Carril y Salto Uruguay.

Año 2008: Nacional, Ferro Carril, Chaná y Salto Nuevo.

Año 2009: Nacional, Ferro Carril, Salto Uruguay y Universitario.

Año 2010: Nacional, Ferro Carril, Ceibal y Salto Uruguay.

Año 2011: Nacional, Ferro Carril, Salto Uruguay y Gladiador.

Año 2012: Nacional, Ferro Carril, Ceibal y Salto Uruguay.

Año 2013: Nacional, Salto Uruguay, Gladiador, Ceibal, Ferro Carril y Universitario.

Año 2014: Nacional, Universitario, Progreso, Ceibal, Salto Uruguay y Ferro Carril.

Año 2015: Nacional, Ferro Carril, Gladiador y Universitario.

Año 2016: Nacional, Salto Nuevo, Universitario, Ferro Carril. Ceibal y Gladiador.

Año 2016: Nacional, Ferro Carril, Gladiador, Universitario, Salto uruguay y River Plate.

***********************

UN PASO MÁS ATRÁS EN LA HISTORIA

El presidente de Nacional, suma su cuota: «Desde que ascendimos en 1987: solamente no ingresamos a la liguilla en 6 oportunidades. O sea en 30 años solamente 6 veces no ingresamos a la liguilla. En 2009 hacia 25 años no eramos campeones en básquetbol y 51 en fútbol. Una gran necesidad de tiíulos. En 8 años, desde el 2009 a la fecha cambiamos totalmente la pisada: ganamos 2 títulos en fútbol y 3 en básquetbol»

-Desde que comenzó el nuevo siglo, los tricolores no participaron únicamente en las ediciones de 2003, 2005 y 2006. Presencia en todas las restantes.

La huella de Nacional en el tiempo: ahí está.