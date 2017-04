Se cerró la décima fecha y la gran novedad fue que Nacional le ganó a Wanderers por 2 a 1 y es el único puntero, Plaza Colonia lo bajó a Cerro por 2 a 1, Sudamerica venció 3 a 1 a Racing, y los empates de Rampla – Liverpool 2 a 2 y Danubio- River Plate sin goles.

DETALLE:

NACIONAL 2 – WANDERERS 1

Nacional se vió en desventaja a los 27’.

Un pase largo de Colombino desde su propio campo, a espaldas de los zagueros albos, encontró el pique de Cristian Palacios quien se sacó de encima a Conde en carrera y definió cruzado de zurda a la red ante el intento de cierre de Polenta.

El 1-1 llegó , Sergio Otálvaro arrancó una larga carrera desde su propio campo, encaró, escapó, llegó al fondo y metió un centro rasante que encontró el taco sutil de Martín Ligüera para empatar a los 39’. El 10 había entrado tres minutos antes por la lesión de Fernández.

En el segundo tiempo no fue tan acentuado el dominio de Nacional, que a los 68’ perdió a Fucile también por lesión.

El partido cayó en un pozo, hasta que se encendió en el tramo final. Tras un polémico gol anulado a Palacios por dudoso offside a los 80’ llegó un derechazo de Sebastián Rodríguez que reventó el horizontal.

Apenas un minuto después llegó el 2-1. Arismendi robó el balón en campo rival, Ramírez llegó a fondo por izquierda y Silveira apareció en el corazón del área chica para empujar a la red arrojándose al piso.

El próximo sábado visitará a Cerro buscando mantener el primer lugar.

Danubio y River Plate empataron 0-0 en Jardines

El local no dejó de buscar su tanto de apertura y realizó méritos de sobra para lograrlo, ante un River que ya adoptó otra postura con más recaudos.

Un par de intentos de Ardaiz, uno de ellos en el palo, otro de Tabárez, Olivera en el final, nada pudo batir la valla muy bien defendida por Nicola Pérez.

Con el 0-0 quedó un sabor agrio ya que el partido merecía goles, sobre todo el equipo danubiano, que lo buscó con insistencia en la segunda mitad.

Plaza dejó a Cerro sin punta le ganó 2 a 1

El albiceleste ganaba con doblete de Maureen Franco, pero en 10 minutos los colonienses igualaron y rompieron el sueño de la visita de llegar a lo más alto del Apertura.

Goles: 49′ (penal) y 61′ M. Franco (C), 63′ F. Vega (PC) y 73′ Puppo (PC)

Expulsado: 81′ Furia (PC)

SUD AMÉRICA Y TRES PUNTOS DE ORO,VENCIÓ 3 A 1 A RACING

El conjunto “buzón” logró una importante victoria que lo reanima de cara a la recta final del Torneo Apertura.

Roja: 66′ H. García (SA)

Gol: 28′ y 43′ G. Colman y 76′ R. Pollero (SA); 90+2′ J. Burgueño (RAC)

EN EL OLÍMPICO RAMPLA JRS. 2-2 LIVERPOOL

Royón salvó un punto. El negriazul lo empató en los descuentos. Rampla y Liverpool dividieron unidades.

Goles: 21′ G. Freitas (L), 58′ E. García (RJ), 86′ A. Leites (RJ), 91′ N. Royón (L).

Rojas: 64′ R. Rodríguez (L), 65′ M. Soto (RJ).

POSICIONES:

Nacional 22, Defensorm21, Peñarol 20

Cerro 19, Wanderers 19, El Tanque 15, Boston River 14, Fénix 13, Rampla 12, Racing 11, River Plate 10, Plaza Colonia y Danubio y Sud América 9, Liverpool 7 y Juventud 4.

PRÓXIMA FECHA 11

River Plate – Plaza Colonia; Wanderers – Fénix; El Tanque – Sud América; Bostón River – Rampla Juniors; Racing – Juventud; Cerro – Nacional; Liverpool – Defensor y Peñarol – Danubio.