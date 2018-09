En la jornada de hoy sábado a la tarde (17.00 hs) en el gimnasio de UTU – ITS de la capital del país, se jugará el primer partido Final de Liga Uruguaya de Fútbol Sala entre los equipos de Nacional y Boston River.

Sin dudas gran expectativa ha generado en Montevideo esta Final, ya que contra todos los pronósticos, y luego de realizar una gran campaña en estas temporada, el equipo “rojiverde” de Boston River se enfrenta al último campeón Nacional, que buscará a partir de hoy conseguir el bi campeonato (al mejor de dos partidos)

Detalles de partido

Liga Uruguaya de Fútbol Sala: Temporada 2018

Serie Final: Partido de ida

Sábado 29 de setiembre

Escenario: Gimnasio UTU – ITS (Montevideo)

Hora de comienzo: 17.00 Hs

Árbitros: (a designar)

BOSTON RIVER vs NACIONAL