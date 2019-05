Se realizó el pasado lunes el sorteo del fixture de competencia para la temporada 2019 del campeonato de Liga Uruguaya A.U.F de Fútbol Sala

En Consejo de Liga que se desarrolló el lunes en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se definió el comienzo de la competencia oficial para las categorías de Primera división y categoría Sub 20 (Juveniles) para este próximo sábado 11 de mayo con la participación de 11 equipos. Las instituciones definieron jugar el mismo formato del año pasado, el cual fue a dos ruedas, todos contra todos, clasificando a playoffs los ocho mejores clubes ubicados en una tabla general, siendo el primero el equipo que obtenga la ventaja deportiva para las definiciones del título uruguayo. Quedó sin votos a favor la propuesta que se manejó por la Mesa Ejecutiva, luego ajustada por Old Christians, ya que se argumentó por parte de los dirigentes de la Asociación el apretado calendario que se generaría por la actividad de selección, año electoral, y las posibles suspensiones por humedad o paros gremiales, pero siempre planteando la posibilidad de jugar duelos entre semana.

Como agregado para 2019, en la etapa de playoffs se eliminan los alargues y penales para definir las series en la mencionada etapa del certamen, donde la implementación del tercer partido se aplicará si en los primeros juegos se da una igualdad de puntos. El local en el nuevo compromiso será quien de las instituciones haya finalizado en mejor ubicación en la tabla general de las dos ruedas regulares.

En la jornada del pasado lunes, la Mesa Ejecutiva de la A.U.T (Fútbol Sala) realizó la entrega de premios de la temporada 2018, y posterior a esto se llevó a cabo el sorteo del fixture de competencia 2019.

Liga Uruguay de Fútbol Sala (A.U.F)

Primera fecha: Torneo Apertura

Sábado 11 de mayo

Los partidos:

Club Banco República vs Nacional.

Peñarol vs Boston River.

Old Christians vs Elbio Fernández.

Rampla Juniors vs Río Branco.

Malvín vs Rocha Futsal.

Fecha libre: Urupán.