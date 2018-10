Tres partidos esta noche por la 2ª fecha de Liga Uruguaya en la capital del país

En la jornada de hoy jueves a la noche en Montevideo, se abre la disputa de la segunda fecha del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol temporada 2018 – 2019

Tras lo que fueran los resultados registrados en la primera fecha, donde hay un partido entre Welcome – Verdirrojo que debió ser suspendido, y se espera la confirmación oficial de la Mesa Ejecutiva de la FUBB para saber cuándo se juega dicho compromiso, hoy jueves con tres partidos fijados inicia la segunda fecha, la que se completará mañana viernes con cuatro compromisos.

Resultados de 1ª fecha

Nacional (79) – Malvín (66).

Olimpia (80) – Trouville (79).

Hebraica y Macabi (78) –Urunday Universitario (57).

Goes (81) – Sayago (70).

Defensor Sporting (102) – Biguá (91).

Aguada (81) – Atenas (72).

Welcome vs Verdirrojo (Suspendido).

Partidos para hoy Jueves 11 de octubre Segunda fecha L.U.B

Nacional vs Goes.

Verdirrojo vs Tarouville.

Sayago vs Weelcome.