Entre los días martes y miércoles próximos pasados, se disputaron las semifinales de vuelta del Play Off de la Liga Uruguaya Sub 20. Nacional y Old Christians definieron como locatarios, y consiguieron el pasaje a la llave decisiva. El “bolso” lo hizo el martes tras vencer a Banco República por 7-3 en un encuentro parejo en buena parte del trámite. La visita ganó 1-0 el primer tiempo y hacía presagiar un final mucho más parejo. Sin embargo, los errores del CBR más la incesante presión de los tricolores, llevaron el encuentro a un final cómodo para los de Roba.

En Colonia el pasado miércoles, Old Christians por su parte ratificó la supremacía lograda en Soriano y dio el paso a la final. Partidazo entre un Trébol que ya tiene en el bolsillo la primera fase del torneo y un Dolores que mostró a varios juveniles con un futuro muy auspicioso y se despidió con la “frente en alto” de la temporada.

La primera final entre Nacional y Old Christians será hoy sábado, a la hora 20.00 en el Polideportivo tricolor con el arbitraje de Aecio Fernández y Hernán Heras.