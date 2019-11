Básquetbol salteño. Hoy inicia la disputa de una nueva fecha (3a rueda) del «Salteño» en 1ª división

Con la disputa de un solo partido esta noche, prosigue la disputa del campeonato «Salteño» de básquetbol en categoría Mayores (1ª división), hoy será el turno para que en el gimnasio tricolor, Nacional reciba al «decano» Salto Uruguay abriendo la segunda fecha, en partido que tiene como amplio favorito para sumar el punto al equipo local dirigido por José Luis Testa.

De todas formas, no deberá «descuidarse» el tricolor, ya que el equipo albiceleste llega precedido (pese a su derrota en la fecha pasada), de una gran «remontada» ante el rojo Universitario, aspecto que sin dudas hoy puede jugar a favor de los dirigidos por Martín Biassini.

Dicha fecha prosigue el próximo día viernes 29/11 con el compromiso fijado entre Atlético Juventus vs Ferro Carril en el gimnasio «Héctor «Chochó» Llona», y se estará completando el sábado 30/11 con el choque que sostendrán Círculo Sportivo vs Universitario en el «Jacinto B. Muñoa» reducto «azulgrana».