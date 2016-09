Continuando con la puesta al día de los partidos atrasados, que estaban pendiente de disputa en las categorías Formativas del básquetbol salteño, esta noche será el turno para el compromiso fijado entre Nacional y Salto Uruguay en las divisiones Sub 11, Sub 13, y Sub 14, las que jugarán en el gimnasio tricolor a partir de la hora 18.00 de hoy.

Competencia en categorías Formativas que ha concitado la atención de mucho público en cada uno de los compromisos fijados en las diferentes categorías, donde como se sabe, son justamente las divisiones de los más “chiquitos” las que más público convocan en cada uno de los casos.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2016

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Jueves 29 de septiembre

Partidos atrasados de la 5ª fecha (Clausura)

Escenario: Gimnasio de Nacional

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: Sub 11

Hora 19.00: Sub 13

Hora 20.30: Sub 14

NACIONAL vs SALTO URUGUAY