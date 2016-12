Básquetbol salteño. Esta noche, en el gimnasio de Nacional se juega el partido Nº 1 de la serie Final (al mejor de cinco) del campeonato “Salteño” 2016 en categoría Mayores

En la jornada de hoy a la noche, en el gimnasio tricolor se estará llevando a cabo el primer partido final de la serie (al mejor de cinco juegos) del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores.

Y aquí no caben dos lecturas, llegaron los dos mejores, eso está claro, el equipo de Nacional se impuso en la serie de play offs semifinal al “franjeado” Ferro Carril por 2 – 1, y el rojo de la “U” hizo lo propio con el “decano” Salto Uruguay, ambos disputando el tercereo y definitivo en calidad de visitante, así llegaron ambos a ser finalistas de la temporada. Ahora jugarán al mejor de cinco partidos, para conocer al mejor del campeonato en primera división, luego de ganar tres partidos, porque esa es la cifra de victorias que necesitará el equipo que se consagre campeón.

Habrá que ver, en lo que hace al análisis previo, queda claro que no tenemos favorito, de hecho en esta instancia no existen los favoritos, esto es otra cosa…es una serie final, son partidos diferentes, se encaran, y se juegan diferente, aquí la cantidad de errores cometidos puede ser sinónimo de sentencia…y cada partido ganado puede ser pasaporte al título, así de simple, así de sencillo.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2016

Campeonato “Salteño”: Categoría Mayores (1ª División)

Serie Final: (Al mejor de cinco partidos)

Partido Nº 1

Domingo 11 de diciembre

Escenario: Gimnasio de Nacional

Valor de la entrada: General $ 120.00

(Anticipadas a $ 100.00 en Himalaya 24 Hs)

Horta de comienzo: 21.00 Hs

Árbitros: (a designar)

NACIONAL vs UNIVERSITARIO

Probables integraciones

NACIONAL: Mariano Techeira, Maximiliano de Fino, Aaron Weaver, Nicolás Piñeiro, Juan da Costa. D. T: José L. Testa

UNIVERSITARIO: Nicolás Lewis, Eduardo Tauré, Jerel Blocker, Enrique Posada, Nathaniel Barfield. D. T: Luis Cuelho