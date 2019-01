Básquet L.U.B. En el retome de la competencia en L.U.B, se jugó el pasado viernes fecha completa

Tras varios días de inactividad debido al paréntesis realizado con motivo de las fiestas tradicionales, el pasado viernes, y con fecha completa, retornó la competencia de Liga Uruguaya de Básquetbol, el máximo torneo de baloncesto a nivel país.

Escenarios con buen marco de público en la capital del país, y siete compromisos que se jugaron correspondientes todos a la tercera fecha del torneo Clausura.

Sin dudas, en uno de los juegos destacados de la jornada de viernes, fue el que finalizó con la victoria agónica del último campeón de L.U.B, el ”playero” de Malvín capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino, quién venció a su similar de Goes en cifras de 103 a 102 con muy buena producción del salteño Mazzarino en cancha.

Todos los resultados

Tercera fecha: Torneo Clausura

Nacional (104) – Welcome (85)

Defensor Sporting (99) – Atenas (91)

Malvín (103) – Goes (102)

Olimpia (81) – Biguá (73)

Urunday Universitario (80) – Aguada (74)

Hebraica y Macabi (98) – Verdirrojo (76)

Posiciones L.U.B

Nacional 28, Defensor Sporting 28, Malvín 27, Olimpia 27, Urunday Universitario 26, Hebraica y Macabi 25, Trouville 25, Aguada 24, Goes 24, Biguá 22, Atenas 21, Welcome 17, Sayago 17, Verdirrojo 14

Próxima fecha

Cuarta del Clausura

Lunes 7 de enero

Hora de comienzo: 20.30 Hs

Goes vs Atenas

Aguada vs Olimpia

Biguá vs Verdirrojo

Hebraica y Macabi vs Sayago

Defensor Sporting vs Urunday Universitario

Martes 8 de enero

Welcome vs Malvín (20.30)

Trouville vs Nacional (21.15)