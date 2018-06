Más allá de que en esta temporada de Liga Uruguaya A.U.F no tenemos a ningún equipo salteño participando, de todas formas, siempre estamos informando acerca de los resultados, fijaciones, y posiciones referidas al máximo torneo de la disciplina a nivel país, y que básicamente hoy día se está jugando en el Sur del país.

En lo que tiene que ver con los salteños que están jugando Liga Uruguaya A.U.F en la capital, sin dudas lo más saliente viene siendo la participación de Juan I. Custodio, esta vez defendiendo al Club A. Peñarol, que vale aclarar, ahora con la misma cantidad de partidos jugados, comparte el liderazgo en tabla de posiciones junto a su clásico rival Nacional.

Detalles de la 11ª fecha Sábado 30 de junio

NACIONAL vs BOSTON RIVER

PEÑAROL vs URUPAN (PANDO)

MALVÍN vs CLUB BANCO REPÚBLICA

ELBIO FERNÁNDESZ vs OLD CHRISTIANS

Domingo 1° de julio

PARQUE CUBANO vs ROCHA F.C

Posiciones Liga Uruguaya A.U.F

Nacional 26, Peñarol 26, Boston River 24, Urupan (Pando) 16, Old Christians 13, Club Banco República 12, Malvín 12, Elbio Fernández 10, Rocha F.C 4, Parque Cubano 3