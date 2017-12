Basket U 17

Con ocho equipos participando, y con presencia del entrenador de la selección uruguaya Marcelo Signorelli en Salto, inicia hoy el torneo de Basket U17 en los escenarios de Nacional y Salto Uruguay

Y sin dudas es un evento deportivo saliente, básicamente pensando en que será una categoría Formativa, en este caso Sub 17, la que tendrá una competencia de relevancia para el medio, desde hoy viernes, y hasta el próximo domingo en en Salto, con presencia y participación de ocho equipos, que más allá de los anfitriones “salteños” de Nacional y Salto Uruguay, estarán llegando desde los departamentos de Montevideo, Soriano y Paysandú, para comenzar a partir de hoy, en los dos escenarios fijados para la competencia (Gimnasios de Nacional y Salto Uruguay), a disputar el “Clasificatorio” para las Finales de las copas de Oro y Plata instauradas por Intendencia de Salto.

Siempre hemos opinado lo mismo, la importancia de la competencia como tal, porque queda muy claro que cuanto más jueguen nuestros “gurises”, mayor será el crecimeinto, el aprendizaje, y la experiencia adquirida. Por otro lado, y en un aspecto que nos parece clave y fundamental, a la hora de hablar de las divisiones Formativas de nuestro básquetbol, lo positivo de buscar siempre abrir el “abanico”, en lo que hace a generar otro tipo de competencia , más allá de local, enfrentando a otros rivales, y en otro tipo de campeonatos, como en este caso de nivel interdepartamental, con equipos que llegan desde otros lados, como forma, y argumento de poder calibrar siempre un crecimiento, y también para saber como, y donde estamos parados, así de simple. La bienvenida para cada uno de los equipos que nos visitan, buena estadía para todos en nuestro departamento, y buen campeonato para todos, siermpre dentro del espíritu de la sana competencia, ese es nuestro deseo.

DANIEL SILVEIRA

Basket U17 detalles

Así jugarán

El torneo se disputará en dos series, integradas por cuatro (4) equipos cada una

Serie “A”: Tabaré (B), Centro Allavena, Touring, y Nacional

Serie “B”: Tabaré (A), Remeros (Mdes), Paysandú Wanderers, y Salto Uruguay

CLASIFICATORIO

Viernes 15 de Diciembre (Hoy)

Gimnasio de Nacional Gimnasio de Salto Uruguay

Hora 11.00: Nacional vs Touring Hora 11,00: Salto Uruguay vs Wanderers

Hora 13,00: Tabaré (B) vs Centro Allavena Hora 13,00: Tabaré (A) vs Remeros

Hora 19,00: Centro Allavena vs Touring Hora 19,00: Wanderers vs Tabaré (A)

Hora 21,00: Nacional vs Tabaré (B) Hora 21,00: Salto Uruguay vs Remeros

Sábado 16 de Diciembre

Gimnasio de Nacional Gimansio de Salto Uruguay

Hora 9,00: Touring vs Tabaré (B) Hora 9,00: Remereos vs Wanderers

Hora 11,00: Nacional vs Centro Allavena Hora 11,00: Salto Uruguay vs Tabaré (A)

SEMIFINALES

Sábado 16 de Diciembre

Copa de Oro Copa de Plata Gimnasio de Nacional Gimnasio de Salto Uruguay

Hora 18,00: 1º “A” vs 2º “B” Hora 18,00: 3º “A” vs 4º “B”

Hora 20,00: 2º “A” vs 1º “B” Hora 20,00: 4º “A” vs 3º “B”

Domingo 17 de Diciembre

FINALES

Gimnasio de Nacional Gimnasio de Salto Uruguay

Hora 9,00: Tercer puesto Hora 9,00: Tercer puesto

Hora 11,00: Final Copa de Oro Hora 11,00: Final Copa de Plata