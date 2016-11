Ferro Carril 3 – Gladiador 2

A los 37′ del segundo tiempo, en medio de esa situación mentalmente controlada por Ferro, pero en cuestiones tácticas también. Porque desde su orden, la prolongación del 2 a 1. Pero en ese minuto, el fondo de Ferro resignó controles individuales y fomentó el espacio libre.

De Juan Pablo Otorgues primero, al envío después. Entonces Dany Miranda. Olfato certero de indomesticable goleador. Frente y gol. El 2 a 2.

Y no había que justificar el empate de Gladiador. Llegó a ese empate y punto. ¿Qué es eso de andar siempre por la vida del fútbol, justificando resultados?

Por eso, cuando en los 47′ de la recta final, Vera habilita a Quiroga, el “Loli” arremete frontal para decidir. El contacto físico se convierte en infracción a la cuenta del defensa de Gladiador. Aníbal González vio el penal que la mayoría validó “como bien sancionado”.

Porque no dejó dudas. Quiroga no cae por efecto de una torpeza individual. Eso es claro.

Y llega Vera. A la izquierda de Gastón Silveira. Contra el rincón. Calidad del artiguense, como para recuadrar la noche en que volvió a ser aquel.

El de la fineza del talento, cargado de razón.

Fue el 3 a 2. Fue la imposición de Ferro.

¿Y qué hay que justificar?

EL GLADIADOR QUE NO FUE

La generosidad de la media hora inicial. De arranque nomás, del centro desde la izquierda a la aparición de Lairihoy por el segundo palo. Puntazo al gol. En los 8′ cuando Mauricio Trinidad gobierna en el segundo piso. Testazo y gol.

Hasta que en los 16′, el impacto de Fabricio lairihoy que devuelve el palo y por los 25′, Carlos Vera para romper la barrera en tiro libre. El 2 a 1. Después, el partido se fue cayendo. Deshilachando. Mermando.

En la recta final, Ferro fue labrador del negocio: arriesgar lo menos posible. Sostener el equilibrio. Incluso después de la expulsión de Carlos da Silva en Gladiador, denunciado por agresión desde los asistentes. Vera fue productor de más de un relampagueo ofensivo y por momentos, Quiroga, el socio puntual y Lairihoy, pertinaz a rajatabla.

ESO QUE LLAMAN REBELIÓN

Pero…¿y Gladiador qué?

Antes del empate por Dany, no llegó. No elaboró. Se partió la estructura. Cayó la estantería.

Se fue dividiendo para funcionar y se quedó a la deriva. Vacío de vínculos, de asociaciones, por ejemplo entre Miranda-Silva-Izaguirre, porque Juan Pablo Otorgués no dejó de complicar.

El empate por Miranda. Ferro se hizo rebelión de estocada final. Hasta el penal que fue penal. Hasta que Vera decidió, desde la magia viva. Y ganó Ferro. Y no hay que justificar.

Solo hay que entender que un partido incluye momentos, tiempos, situaciones. No solamente se gana porque se gana. También por lo que se quiso. O por lo que se dejó de querer.

De lo que no hay dudas: apareció una advertencia de color roja. Y no parece ser, una advertencia menor.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

DETALLES:

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson

Árbitro central: Aníbal González (Bien).

Partido válido por la segunda fecha de la tercera rueda. Campeonato Salteño.

Divisional “A”.

Asistentes: Fernando Samit y Jonatan Robert Moraes

Entradas vendidas: 1. 323 (no están computadas las que se expendieron en la sede de Gladiador).

Recaudación: $ 198.450

FERRO CARRIL (3)- Jonathan Vaz, Enzo Sebastián Albano, Christian Alberto Cavani, Bruno Fiordelmondo, Michael Tony Texeira (Sergio Cruz), Marcio Backes, José María Di Nápoli, Juan Iriarte, Rodrigo Quiroga, Carlos Alberto Vera, Fabricio José Lairihoy ( Gabriel De Souza).

DT: Castagnaro-Espalter-Moreira.

GLADIADOR (2)- Gastón Silveira, Milton Costa (Juan De los Santos), Mauricio Trinidad, Gastón Ferreira (Danilo Urrutti), Ramón De Mora, Ángel Estevez, Rodrigo Izaguirre, Carlos Da Silva, Martín Silva, Hugo Muñoz (Juan Pablo Otorgues) , Dany Miranda.

DT: Richard Albernaz

GOLES: 2′ Fabricio Lairihoy (FC); 8′ Mauricio Trinidad (G); 25′ Carlos Vera (FC). Segundo tiempo: 37′ Dany Miranda (G); 48′ de penal, Carlos Vera (FC).

Expulsado: 19′ del segundo tiempo, Carlos da Silva (G).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Carlos Vera-Christian Cavani.

EL MEJOR DE GLADIADOR: Juan Pablo Otorgues-Carlos da Silva.