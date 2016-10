Desde River Plate y para consumo del barrio.

«Hace veinte años que la mayoría de nosotros viene siendo parte de las Comisiones Directivas de River Plate y no es la primera vez que nos toca organizar y coordinar una doble jornada como esta, en donde el número de aficionados, supera lo que es normal. Por lo tanto, decimos claramente que aquí nada se improvisó y todo se organizó».

Desde el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez Mugüerza, más los restantes miembros de la Comisión Directiva, la coincidencia en que «si todo transcurrió de la mejor manera y no hubo desorden de tipo alguno, es porque se tomaron las precauciones que correspondían. Nos juntamos con autoridades policiales, se ajustaron detalles del operativo y nada quedó librado a la improvisación. Esta es la recompensa que tenemos: que haya sido una fiesta».

**********

Fue por lejos la doble jornada con mayor asistencia de público en la Divisional «A», superándose las 2.000 personas (¿cuantas en total?). Con River Plate y Progreso primero, más Salto Nuevo-Ceibal después, marea humana en el Parque Carlos Ambrosini. El hecho es que los directivos de River Plate e igualmente en el caso de Salto Nuevo, la mira apuntada en una dirección: «que el fútbol que importa no se nos vaya de los barrios. ¿Cómo le vamos a sacar a los barrios ese derecho? Nadie desconoce al Dickinson y que la Liga necesita recaudar, pero también nosotros existimos y tenemos fines que defendemos. A veces en esto del fútbol, hay que poner todo en la balanza».

Cabe evocar la situación planteada el lunes de la semana pasada, cuando el cruce de opiniones resultó puntual: los neutrales persistieron en que Salto Nuevo y Ceibal jugasen en el Dickinson. La delegación de Salto Nuevo no se bajó de una posición exactamente contraria. Los albiverdes con una defensa a ultranza de sus derechos,»porque además está en juego lo deportivo también, mucho más allá de lo económico».

**********

La calle Treinta y Tres a la altura de la cancha de River Plate (sector oeste), donde no faltaron los operativos para evitar choque de hinchadas. Los hinchas de Salto Nuevo llegaron desde la diagonal. Los de Ceibal, por calle Orestes Lanza. La evacuación fue rápida y en menos de 15 minutos, el Parque Carlos Ambrosoni, se vació. Ya no más aficionados. La fiesta de la gente, del barrio y de las pasiones expuestas, quedaron definitivamente atrás.