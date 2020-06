La mañana de EL PUEBLO con Fernando López: El futuro presidente de ASDAF y el fútbol que es posible llegar, con la motivación ganando espacios. Consejo Único, Comercial y Femenino.

«Por supuesto que la chance de jugar fútbol en algunos Ligas, crea una motivación especial también en nosotros. Para cualquier deportista es mala cosa estar parado y permanecer al margen de lo que es el gusto también, más allá que estén en juego intereses económicos que son legítimos.

Por eso en el caso de ASDAF se abrió diálogo con representantes de la Liga Comercial. Fernando Samit y Robert Aguirre hicieron de nexo y nos presentaremos para ser tenidos en cuenta, si la ocasión se plantea. O sea: hablo de servicios nuestros para una Liga que por lo que sabemos, va planteando mejoramientos en más de una dirección.

No por nada constituirá un Colegio de Jueces, para que todo lo relativo a designaciones sepa de una formalidad o seriedad.

ASDAF a través de sus funcionarios puede aportar lo suyo. Pero hay un aspecto que es necesario tener en claro: nadie está obligado a arbitrar en el caso de nuestra asociación. Será para el que quiera. No tengo dudas que esto va a generar un estímulo. Es una manera de retornar al ruedo»

***********

UNA ESCENA QUE VENDRÁ

La mañana de ayer. Según FERNANDO LÓPEZ, tiempo soleado por aquellos lares no tan lejanos en la Villa Constitución. Es el futuro presidente de la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol, aunque lo suyo no se limita solo al campo de juego y esa hora de controlar un partido. Sabe que el fútbol supera esa frontera y que se trata de abrir el abanico de gestiones.

Para los jueces afloran tres alternativas cantadas: Liga Comercial, Consejo Único Juvenil y Fútbol Femenino. Tras ese último lunes que pasó donde se bajó la cortina para el calendario de la «A», «B» y «C», sin embargo, reflotaron otras áreas a partir del monto que aportará Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Evitar que efectivamente para algunas áreas, sea un año perdido.

*********

LA CONTINUIDAD…

Y LO MENTAL

Después del 13 de marzo, cuando la parálisis fue total. Cuando la amenaza se transformó en necesidad de no asumir manifestaciones que produjeran aglomeraciones. Al fútbol le bajaron el pulgar. Privación de la pelota en movimiento.

Sombras en el horizonte y la resolución definitiva.

Ahora se abre el mañana. Por lo menos hay señales.

Fernando, le va dando marco a un aspecto que no es menor…»porque para toda la continuidad trasciende demasiado.

Si no juega un futbolista, no se olvidará de que se trata el deporte que practica. Para un árbitro lo mismo. Pero el hecho es que la continuidad importa demasiado. Mantenerse activo es la clave. saber que se puede apuntar a un fin.

Es cierto que ha existido un perjuicio para todos. Lo económico impacta, pero también lo mental. Por eso es que las gestiones encaradas ante la Liga Comercial en este caso, contempla la necesidad. La Liga Comercial realizará inscripciones abierta para los jueces. Levantaremos el formulario como corresponde y ahí estaremos para ser tenidos en cuenta, si lo creen posible.

Es parte de la ilusión, desde el momento que arbitrar también lo uno va queriendo. Las vocaciones juegan y en nuestro caso, el de los árbitros, también»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-