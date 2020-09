Christian Pintos desde El Tanque

En la edición de la víspera, el presidente de Gladiador, no eludió el hecho económico. Porque hasta los primeros meses de marzo era posible recaudar. Pero cuando se fueron decidiendo suspensiones en función de la pandemia, los efectos de la recaudación en un plano secundario. El dinero que dejó de ingresar a las arcas. No es naturalmente Gladiador un caso aislado. Uno entre tantos.

El lunes 22 de junio en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, se bajó la cortina. No al fútbol, en la misma medida que la incertidumbre en ese entonces se transformaba en moneda corriente. Jugar sin público, impacto real para la Liga. Y los clubes.

¿Cómo contemplar presupuestos, sin ingresos?

UNA VOZ EN TIEMPOS

DE REBELDÍA

Sin embargo hubo una institución que puso el grito en el cielo y en su momento argumentó razones. El Tanque clamó por jugar y la voz del delegado CHRISTIAN PINTOS, para pretender que el fútbol se jugara, «porque aquí se habla de la salud, pero todos sabemos que es un tema económico. Siempre tuvimos en claro que faltó franqueza. Aunque haya pasado el tiempo, nadie me saca de la cabeza que algún campeonato podíamos haber jugado.

Estoy convencido de que no se agotaron las instancias, antes de una determinación. Una rueda, más una liguilla de cuatro o de seis equipos. Que cada uno jugase un mínimo de partidos. Pero no, se cortó por lo sano.

Es cierto que en El Tanque para afrontar el torneo no tenemos los costos que otros tienen y a eso también lo reconocemos.

Si desde cada institución se bajaban los costos, ¿algún torneo no se podía haber disputado, cuando en este tiempo las restantes Ligas en Salto están jugando y el fútbol Femenino y el Consejo Único Juvenil también? Que faltó voluntad, faltó voluntad. A ese pensamiento no me lo quita nadie»