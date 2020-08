Alexander Píriz en la Liga Comercial y esa pasión por el gol que no se nubla y está

-Universitario que no pudo ser. Sin embargo, en el Comercial sí.

«Me invitó un amigo, el mensaje que no faltó, para jugar en La República. Yo tenía previsto no tener actividad este año. Ya que no se pudo lo que buscamos, había que resignarse. Pero cuando surgió lo del Comercial, creo que no lo dudé mucho».

-¿De una lo aceptaste?

«Tampoco es bueno permanecer al margen de lo que ha uno le gusta. Pero que además lo hace sentirse bien, porque el fútbol es el disfrute. Hasta que la chance de tener Campeonato Salteño existía, cada jugador de Universitario fue parte de un plan elaborado por el «profe». El sueño de que esto pasara. Pero no pasó. La pandemia fue más allá de algunos cálculos»

-¿Hasta dónde hubo apresuramiento? O si era posible alguna espera.

«Con el diario del lunes ahora podemos tener otro concepto, que de repente pudo esperarse antes de una decisión final. Hasta que llegó el momento de acatar».

-Te das cuenta que entramos en setiembre, con la duda de público o sí o público no.

«Ese es otro punto que no tengo duda fue motivo de análisis a nivel de dirigentes. Uno como jugador no quisiera que el fútbol se parase. Pero no es solo la voluntad de uno la que juega. Cada uno tiene su opinión desde el lugar que ocupa. En nuestro caso, como jugadores. Cuando se decide no jugar, la mayoría bajamos esa pretensión de encarar alguna actividad física. Y si tengo que hablar desde lo mío lo hago. Aumenté 9 kilos».

-…..son 9 kilos!

«Y sí. El asado que no falta, Y algún vinito que tampoco viene mal».

-¿Tinto o Rosado?

«Tinto. El vino tiene que ser Tinto. Pero si algún Rosado anda en la vuelta….y bueno….se le entra» (risas).

LOS VAIVENES DE

UN GOLEADOR

La toma gráfica con Sebastián Francia, no reconoce menos que la nueva realidad de ALEXANDER PÍRIZ. El gol desde Universitario llegó para La República en la Liga Comercial.

Al costado de la banquina, aquella idea de «parar por este año».

Se sumó al equipo.

Dos prácticas a la semana: martes y jueves.

El sábado que pasó, y un gol cada uno: Alexander y Sebastián, para que La República ganara.

El «Ale» del Universitario Campeón Salteño.

El mismo que admite que «por algo se dio así», si de la suspensión de la temporada se trató. Ahora es este tiempo en el fútbol de la Liga Comercial, «porque es una manera de estar activos y además, eso del disfrute que el fútbol siempre significa»

«NO HAY VENTAJAS

PARA NADIE»

-¿Qué vas rescatando del Comercial?

«Cosas que para uno son nuevas. Que dos partidos se jueguen a la misma hora en las canchas de la costanera. Son cuatro equipos que van y juegan separados de pocos metros. No falta la gente y eso estimula también. Existe una organización afinada. Uno lo comprueba».

-¿Y en los partidos, menos actitud de entrega? O en eso de los valores del querer, de la búsqueda. O de la propuesta.

«Lo digo por lo que he visto en estos primeros partidos. Nadie saca una pierna en una pelota que se disputa; si hay que poner se pone. El fútbol desde la actitud es la misma. No se juega desde una actitud conformista, liviana. No…si hay que utilizar el codo, se utiliza y si el trancazo es lo que cuenta ahí está. Quiero decir con esto, que no hay ventajas para nadie»

-Sobre quienes llegan desde la Liga Salteña de Fútbol, ¿un mirar de reojo distinto?

«O de repente una atención distinta frente a los movimientos que uno pueda establecer. Creo que es normal. Para ninguno de nosotros es fácil movernos y recurrir a lo que uno tenga a mano en materia de recursos. Está bueno que exista esa actitud de la que hablo, porque hace al espectáculo, a lo que está en juego. Uno llegó para aportar, sin pensar en que la llevamos de arriba. La Liga Comercial es competitiva. No vamos a pasear en el tiempo que dura el partido porque ese partido marca una exigencia. Y si hay una exigencia no queda menos que responder».