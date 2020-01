Copa Nacional Mayores: Paysandú (0) – Salto (1)

Salto le ganó 1 a 0 a Paysandú anoche en el marco de la segunda fecha de la serie “B” del Regional Norte Litoral.

Los dirigidos por Jorge Noboa hicieron un partido ordenado, Salto se paró bien en el fondo con una destacada labor de Hebert Martínez.

El primer tramo del partido lo tuvo a Salto presionando bien en la zona media con un buen trabajo de Pintos, a la vez que Vera estuvo activo buscando generar junto a Dantaz en ofensiva. Paysandú no estuvo acertado con la pelota, fue Rossi el que más quiso pero no encontró socios arriba. Sobre los 36’ Morales sacó un potente remate frontal al arco que el golero Fleitas sacó bien afuera con una mano por arriba del horizontal.

A los 38’ lo tuvo Duarte con un remate de media distancia que le salió apenas ancho contra el palo derecho del arco salteño.

Pero Salto tuvo su chance y no la desperdició aprovechando los errores del rival. La jugada previa al gol la inició Vera a los 42’, el centro cayó al corazón del área sanducera, el defensor no pudo restar y el golero De León salió mal a interceptar la pelota que le quedó a Maciel que con una excelente definición de media chilena estampó el gol naranjero.

En el complemento Paysandú salió en busca de la igualdad con más ganas que fútbol, a los 19’ lo tuvo Andrioli solo de cabeza pero le erró al arco. Salto tuvo un par de incidencias claras en ofensiva. Una en los pies de Dantaz que tapó bien en el mano a mano De León y la otra en la cabeza de Conti que terminó en las manos de De León.

Cabillon le dio ingreso a Ángelo, que le dio otro dinamismo por derecha a la Blanca, tuvo varias llegadas al área por ese sector y en una de ellas a los 27’ fue tocado por Conti en el pie de apoyo, penal que el árbitro Luis López desestimó. Salto cerró bien el partido, trabajó cada sector de la cancha y se trajo tres puntos de oro del Parque Artigas sanducero.

ASÍ PASÓ

Campo de Juego: Parque Artigas de Paysandú.

Árbitro: Luis López (Aceptable).

Asistentes: Andrés Osores – Oscar Sosa. (Terna de Soriano)

PAYSANDÚ (0): Ayrton De León, Rodrigo Michelena, Emiliano Leites, Nicolás Morales, Guillermo Andrada, Nicolás Duarte, Tabare Mattiauda, Fabricio Díaz, Anderson Cuhelo (Ernesto Laca), Juan Andrioli, Robert Rossi (Gonzalo Ángelo). DT: Carlos Cabillon.

SALTO (1): Jorge Fleitas, Javier Gómez, Matías Bentin, Elbio Conti, Heber Martínez, Alejandro Pintos, Fabio Rondan, Paolo Dantaz (Braian Almeida), Carlos Vera (Richard Toriani), Emiliano Maciel (Matías Leguisamo), Luis Leguisamo. DT: Jorge Noboa.

Gol: 1T 42’ Emiliano Maciel (S).

Mejor jugador de la cancha: Hebert Martínez.

Mejor jugador de Paysandú: Guillermo Andrada.