Ernesto Talvi, Precandidato a la Presidencia de la República – Partido Colorado

En su reciente visita a Salto, donde encabezó un multitudinario acto en el Salto Hotel & Casino, acompañado por el Dr. Ney Castillo y los referentes locales Miguel Feris, Dr. Gonzalo Leal y Julio Franchi, el precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, trató diversos temas, algunos de los que compartimos con ustedes.

70 AÑOS DE DECADENCIA POR GOTEO

“En junio votamos entre la continuidad o el cambio, entre seguir con la decadencia por goteo o apostar a la transformación”, así comenzó su respuesta el precandidato presidencial del Partido Colorado, el reconocido economista, Ernesto Talvi, al ser consultado sobre la situación actual del Uruguay.

El precandidato afirmó que “no podemos mirar para el costado. Necesitamos llamar a las cosas por su nombre, tocar vacas sagradas a las que el sistema político les tiene tanto miedo”

Ernesto Talvi describió su preocupación por lo que en cada rincón del país muchos padres le expresan, los que quieren que sus hijos estudien y se vayan porque en el país no ven un futuro: “Hoy hay más uruguayos pensando en irse del país que los que había en la crisis del año 2002”, afirmó.

También, analizó la situación del país del último más de medio siglo y sentenció: “Llevamos 74 años de decadencia por goteo, en 1955, cuando empezó la decadencia, el ingreso por habitante del Uruguay era 60% superior al de España, 70 años de decadencia por goteo, después, es apenas la mitad”. A lo que agregó: “El Uruguay se ha ido alejando paulatinamente de la frontera del desarrollo, por eso hoy España y otros países desarrollados es donde mucho jóvenes, los más preparados, sueñan con irse”.

Talvi aseguró, además, que si bien disponemos de más bienes materiales, ahora, hemos perdido lo más importante: “tenemos más televisores planos, más computadoras, más celulares, más motos y más autos”, pero “la mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades, pueblos y localidades y sólo 16 de cada 100 terminan el liceo. Sin educación condenamos a la mitad de los chiquilines que nacen a la changa, a la informalidad a los planes sociales del Mides o a ser semillero de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida”.

“Ciudadanos nace para cerrar la canilla de esta decadencia por goteo”, finalizó Talvi, quien señaló que no podemos continuar evitando los problemas: “No podemos darnos el lujo de ignorar los problemas, de mirar para el costado. Necesitamos llamar a las cosas por su nombre, tocar vacas sagradas a las que el sistema político les tiene tanto miedo”. “En junio votamos eso, entre la continuidad o el cambio, entre seguir con la decadencia por goteo o apostar a la transformación entre un país sin futuro u otro futuro posible, un mejor futuro”, concluyó.

«El Frente Amplio fue el último intento de revertir estos 70 años de decadencia por goteo y fracasó. Se lo tragó el sistema, se lo tragó el país del empate» y que Ciudadanos llega para transformar la política.

EQUIPO DE GOBIERNO Y PREPARACIÓN PARA GOBERNAR

“Necesitábamos una organización política para llevar este proyecto al gobierno, ahora la tenemos: 300 profesionales y técnicos trabajando en 42 equipos armando el programa de gobierno. Más de 1000 voluntarios que lo único que piden a cambio es construir un mejor futuro, ser protagonistas en lugar de ser espectadores. Y tenemos una organización político electoral, son las personas que aspiran a representarlos, vienen a servir, no a servirse”, afirmó Talvi.

“Hemos procurado conformar una organización política renovada, vocacional”, dijo Talvi que señaló que el único objetivo que une a los hombres y mujeres que conforman a la nueva organización, Ciudadanos, es “inyectarle un poco de idealismo a la política. No hay ninguna contradicción entre idealismo y política si se la encara como debe ser, como una actividad de servicio a la comunidad”.

Talvi, que ha trabajado por más de 20 años en el desarrollo de propuestas concretas, factibles y financiables aseguró que las propuestas de Ciudadanos son producto de años de estudio y de viajar por el mundo viendo las experiencias de países que tuvieron éxito en darle respuesta a las enfermedades que hoy padece el Uruguay.

Por último, el precandidato sentenció: “Estamos preparados para competir, ganar y gobernar. Estamos preparados para cambiar el rumbo del país, estamos preparados para llamarle a las cosas por su nombre, estamos preparados para tocar los intocables, para hablar de lo que nadie se anima a hablar”. “Se trata de una organización renovada, vocacional, que combina gente con experiencia y nueva en la política, jóvenes y veteranos, hombres y mujeres con algo en común: vienen a inyectarle un poco de idealismo a la política porque como explica Talvi, «política e idealismo no se contraponen, si la política se entiende como lo que es, una actividad de servicio», enfatizó.

SISTEMA CARCELARIO

“Los presos a laburar”, afirmó el precandidato colorado a la Presidencia de la República y líder de Ciudadanos, quien propuso seguir el ejemplo sueco para rehabilitar a las personas privadas de libertad, basado en “trabajo, estudio, vida sana, familia y rehabilitación de las adicciones”.

Talvi expuso: imitar el ejemplo sueco de rehabilitación de las personas privadas de libertad. “En la cadena de seguridad hay un elemento que nunca queremos mirar porque preferimos darle la espalda que es la política carcelaria. Nosotros vamos a hacer lo que hicieron los suecos. Los suecos, de cada 100 personas que delinquen y van a los centros de reclusión, 93 se reintegran a la sociedad. ¿Qué hacen los suecos?”, se preguntó el precandidato. Y respondió: “Uno: los presos a laburar, a laburar. Se terminó el ocio: rutinas de vida, se levantan a la misma hora, temprano, hacen su cuarto, se asean, desayunan y a trabajar. A la vuelta del trabajo: oficios, cursos últiles, para cuando vuelvan a la libertad, deportes, vida sana, contacto asiduo con la familia porque el contacto con los afectos ayuda a la reinserción de estas personas a la sociedad. Y algo fundamental: el 80% de nuestras personas privadas de libertad son adictos. Si mientras están en reclusión no los recuperamos de las adicciones, entonces puedo asegurarles que la reincidencia en el delito es una certeza. Trabajo, estudio, vida sana, familia y rehabilitación».

IMPUESTOS

Ernesto Talvi, hizo referencia al balance presentado por Ancap. El ente expuso una ganancia de 88 millones de dólares. Sin embargo, Talvi advirtió: “El Gobierno nos toma el pelo y se jacta de que Ancap ganó USD 88 millones pero si Ancap nos hubiera cobrado naftas al precio promedio mundial en lugar de un 30% más caro, hubiera perdido USD 686 millones”. Y pidió: “Paren de exprimirnos”.

Mientras que en Chile el gasoil cuesta 0.89 dólar por litro y nafta 1.2, en Uruguay el precio por litro de gasoil es 1.3 y el de la nafta, 1.7. En Chile, la refinería fija los precios de venta de manera quincenal de acuerdo a los precios internacionales y luego los distribuidores cobran el precio que quieren con ciertos controles de volatilidad. En Uruguay, sin embargo, se fija el precio de venta al consumidor en la estación de servicio.

“Una reforma de las empresas del Estado como la que llevó a cabo Nueva Zelanda con resultados excepcionales, es una de las principales propuestas de Ciudadanos para reducir el déficit fiscal”.

VENEZUELA

Talvi hizo referencia a que el Uruguay de hoy está expulsando a sus jóvenes más formados y recibe inmigrantes venezolanos que huyen de un régimen despiadado: “Debemos recibirlos con los brazos abiertos. Venezuela fue muy generosa con los exiliados de la dictadura uruguaya. Ahora nos toca a nosotros recibirlos con la misma generosidad”, afirmó.

Dijo, además, que a consecuencia de sus declaraciones a favor de la inmigración venezolana le llegó un comentario que se repetía: “Mirá que los venezolanos no votan, le estás errando al cálculo electoral”, a lo que replicó: “Cuando hay valores fundamentales que sostener, el cálculo electoral se hace a un lado. En nuestro país los derechos, y en particular el derecho al trabajo, no varían de acuerdo al acento con el que hablamos el español. Como el derecho a una educación de calidad no debiera variar por el barrio en el que nacemos”, finalizó.

ENCUESTAS

La encuesta de Grupo Radar posicionó a Talvi a solo 6 puntos de Sanguinetti, con 43% y 49% de la intención de voto en la interna colorada respectivamente. “Hoy nada más que 6 puntos nos separan de una figura histórica de la política uruguaya”, dijo Talvi. “Sabemos que queda muchísimo esfuerzo que hacer para ganar, pero ahora también sabemos que podemos lograrlo”, agregó.

En octubre, la misma encuestadora mostraba una distancia de 33 puntos con el Dr. Sanguinetti. “Es la tercera encuesta que muestra que crecemos y que estamos cerrando la diferencia rápidamente”, dijo Talvi. La encuesta presentada por Cifra en los días previos a la de Radar registró una diferencia con el Dr. Sanguinetti de apenas 11 puntos cuando un mes atrás era de 27 puntos.

A menos de dos meses de las elecciones internas, Talvi señaló que Ciudadanos nació como un proyecto único que vino para hacer las cosas de manera diferente: “Vino a mejorar la política para cambiar el país. No nos da miedo ser idealistas, ahí es donde se empieza a cambiar el país. De a poco y desde nuestro lugar creo que lo estamos cambiando”. Y finalizó: “Mejoremos la política para mejorar el país, tenemos una oportunidad histórica de hacerlo.

Estamos preparados para gobernar, pero lo que es mucho más importante es que donde nos toque los vamos a representar, vamos a empujar por los cambios que necesitamos”.