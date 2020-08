La información en este caso, es un mandato. Porque se trata de saber en la previa de un reinicio: La Escuela de Fútbol «Charrúa» bajo orientación de Nelson Ruiz y el Prof. Aníbal Ruiz Nogueira. Desde el lunes 10 de agosto, telón arriba para el nuevo ciclo con las inscripciones abiertas. Los teléfonos de contacto para tener en cuenta: 099731764 o el 47334942.

Las sesiones en la Escuela, tres veces a la semana de 17.30′ a 18.30′. Lunes, miércoles y viernes.

Es la nueva proyección de enseñanza, de aprendizaje. De desarrollar aspectos que hacen a la formación. La técnica y su valor, la fundamentación y su alcance, como objetivos puntuales. Porque además son años de persistencia en el fin.

La Escuela «Charrúa» que nació un 3 de marzo de 1984, con tres padrinos singulares: Aníbal «Maño» Ruiz, Milton «Tornillo» Viera (exjugador de Peñarol y Nacional entre los años 60 y 70) y Luis Alberto Cubilla. Los planes de fundamentación que en su momento fueron elaborados por el «Maño», de aplicación en quienes sustentan la idea con los niños y niñas entre 5 y 12 años, para fortalecer en ellos el saber.

«LO NUESTRO NO PASA POR LA OBLIGACIÓN»

Nelson y Aníbal coinciden en que «no siempre los Directores Técnicos en los equipos tienen margen para transmitir conceptos. Nosotros en la Escuela vamos por otro andarivel: haciendo y explicando porqué hay que hacerlo. Más allá de esa prematura edad, volcar conceptos que sumen al aprendizaje. No solo es una cuestión de ordenar el ejercicio, sino que se sepa cuál es el fin y porque no es posible ni válido encararlo de otra manera.

Lo nuestro en la Escuela «Charrúa» no pasa por una obligación. Se busca sí que el niño se habitúe a realizar deportes. Por aquí han pasado quienes terminaron siendo muy buenos jugadores de básquetbol. Eso también importa: la definición de lo que le gusta. En qué disciplina encaja mejor, de acuerdo a las aptitudes que va exponiendo. No siempre se despierta la disciplina. Entonces, hay que despertarla».

«DESDE REPETICIÓN, EL CUERPO TIENE MEMORIA»

Los protocolos que serán aplicados, aunque la Escuela de Fútbol no tenga relación con la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI). Tanto Nelson como Aníbal Ruiz, con tapabocas a la hora de las sesiones. Los niños y niñas llegarán bajo esas condiciones, antes de participar de las clases. Igual puesta a punto de los padres, mientras que, en los primeros días de acción, se conservarán las distancias. En definitiva, las fases previas hasta encarar el fútbol que sea posible.

«La Escuela pasa necesariamente por la enseñanza, con la fundamentación como aspecto central, tentando la rápida adaptación de los niños. Técnicas con pelota, pero también la forma de correr la cancha. El cuerpo equilibrado, para que la potencia en la pegada surja. No más de dos metros del jugador que traslada, porque caso contrario se convierte en una pelota dividida. El niño que diga «eso ya lo sé», claramente no llega a ningún lado. Hay que insistir y lo volveremos a hacer, respecto al esfuerzo y el sacrificio desde cada actor.

Esa es la clave para potenciarse, mientras los trabajos que se repiten son contribución esencial porque el cuerpo tiene su propia memoria. Cada etapa hace al todo y ese todo es el que termina importando siempre».

***********

En los 12 primeros años, la Escuela de Fútbol «Charrúa» funcionó en Ferro Carril. Después una tregua en el tiempo, hasta el reinicio en el 2008. Un total de 24 años de inquietud, miramientos, vigencia.

El factor enseñanza, no es un factor más.

Ese el punto de partida.

La senda irá naciendo con esos «locos bajitos»… ¡definitivamente también!