Comando resolvió: Salto Nuevo y Saladero jugará en el Dickinson

Unos 20 minutos de asistencia del presidente del Colegio de Jueces, Néstor Martínez Vital, en el Consejo Superior ayer a la noche, para dejar en claro que “estoy preocupado; árbitros que le están errando. Hay compañeros que no saben dónde están parados”. Lo cierto es que Martínez Vital no es un maquillador de palabras. Va directo al grano. Planteó una necesidad: “por lo menos una vez al mes, el Instructor que sea tiene que trabajar con los árbitros”. Fue entonces que Deolindo Miquelarena (Salto Nuevo), interrogó: “¿con sólo una vez alcanza?”. El hecho es que ese Instructor para el desarrollo de la función, implica un costo, que se analizará, para determinar que es lo posible y que no es.

CUANDO OFI MATA

De todas maneras el presidente del Colegio, apuntó a un hecho adherido a la realidad, “porque OFI a veces nos saca seis jueces de primera línea, para arbitrar incluso partidos del fútbol femenino”. Sobre este aspecto se apuntó a gestionar ante el Colegio Técnico de OFI, que si se apela a los árbitros salteños, una terna para el sábado y otra el domingo.

Una manera de evitar que en domingo el coletazo impacte en las designaciones de la propia Liga, menguando la calidad en los arbitrajes. Néstor Martínez Vital argumentó tiempos presentes, si del nivel de los jueces salteños se trata, teniendo en cuenta el informe de los veedores, que en algunos casos resultó terminante en cuanto a juicios contrarios a la actuación de las ternas en la mayoría de los partidos. El hecho es que la designaciones desde OFI, también se suman como un elemento más de distorsión.

DESDE EL COMANDO

Al momento de pactarse la séptima fecha del Campeonato Apertura en la “A”, se contempló la decisión del Comando de Jefatura de Policía: el partido entre Salto Nuevo y Saladero en el Parque Dickinson. Un fin de semana más sin Ferro Carril y Universitario que abordarán sus partidos, por la nueva fecha a nivel del Campeonato del Interior. De partido en partido, los que se vienen. Con un apunte: se adelantan los horarios desde el domingo. La “B” desde las 13.30′ y en la “A” a partir de las 15.30′.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 15.30′- Salto Nuevo vs Saladero.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 15.30′- Salto Uruguay vs Nacional.

CANCHA DE GLADIADOR

Hora 15.30′- Gladiador vs Libertad.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 15.30′- Progreso vs Deportivo Artigas.

********

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 20: Ferro Carril vs Ceibal.

Hora 22: River Plate vs Universitario.