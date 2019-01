Es acaso, el relator emblemático en tierra sanducera. De los que supo integrarse a medios capitalinos.

Y aunque transcurran los años, NÉSTOR GERARDO VANZINI, conserva la magia inalterable de su portentosa voz hecha relato.

Pasional del fútbol y del micrófono. Pero no solo relator: periodista.

Lo cual implica admitir, una imagen abarcadora.

Es la misión inalterable desde CW 39 “La Voz de Paysandú”.

****************

“Honestamente, pensé que el número de aficionados iría a ser superior, mucho más allá que el partido sea transmitido en directo por la televisión.

Pero con Salto y Paysandú uno siempre tiene la ilusión de un marco distinto.

De todas maneras, este caso no se aparta de la realidad que se fue planteando en los últimos años.

En Paysandú sucede lo mismo, con la indiferencia acentuada.

Que nadie piense que aquello de antes puede volver, en materia de respuesta de quienes son parte de la pasión.

Porque además la pasión ya no es la misma.

Es imposible recuperar ese tiempo que pasó y quienes lo vivimos rescataremos, sin pensar en reeditar nada porque los tiempos cambiaron. Lo que se fue con aquel fútbol y aquellos entornos, no vuelven más.

Duele, seguramente, pero es imposible no coincidir cuando la realidad aplasta”.