Universitario y Ferro rechazaron el haber digitado las semifinales

En plena sesión del Consejo Superior, el delegado de Ferro Carril puntualizó sin más trámite: dejar sentado en el acta que su club no compartió el haber digitado los partidos semifinales, paso previo a la definición de la liguilla y luego del cuádruple empate.

Sucede que en la reunión previa al Consejo Superior, de acuerdo a lo que se especificara tras la sesión del mismo, «la postura de los neutrales fue la que inclinó la balanza».

Los delegados de Ferro Carril y Universitario se fueron con una convicción entre ceja y ceja: los neutrales jugaron la carta. Para ellos, «hay que meter un equipo de barrio en la final».

Después de todo se trata de un año esquivo en materia económico, para la mayoría de los clubes. La disputa de los partidos clasificatorios y la propia liguilla, no han contemplado determinadas expectativas. Los neutrales saben que llegó la hora de quemar las naves.

Los tres partidos que llegan resultarán claves para que el dinero ingrese y descomprima las arcas. Esa es la línea de pensamiento que aflora en la cúpula de mando de la Liga.

«LO QUE ANTES NO SE GANÓ LO QUIEREN GANAR AHORA»

Sin embargo, a nivel de algunos delegados en particular, los de Ferro Carril y Universitario claro está, el foco de mira es otro. Se afincan en la vereda de enfrente. Coinciden en que «lo que antes no se ganó lo quieren ganar ahora». Ferro y la «B» revelaron el rechazo. Ferro lo hizo público. Universitario no. Pero tras la sesión del lunes pasado, Hugo López expuso ante los medios la huella de la disconformidad. En tiendas rojas se alimentó la razón de justicia….»y lo más justo debió ser el sorteo. Sin ventajas para nadie».

El hecho es que los neutrales no tradujeron en palabras, el porqué se optó por digitar, dejándose sin efecto la opción del sorteo. En la víspera a su vez, se prolongaron los ecos de la resolución adoptada y una interrogante azotó sin más trámite: «¿puede entenderse que lo que piensen los neutrales esté por encima del sentir de los propios clubes que en definitiva son los protagonistas?». Se adujo asimismo que no es la primera vez que actuando en bloque, los neutrales gobiernan la escena y los clubes pasan a someterse en un plano secundario.