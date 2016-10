Sobre el mediodía de la víspera, la decisión surgiendo de las autoridades de la Divisional “C”, en relación a los partidos pactados en el Parque Humberto Forti. La suspensión de los dos partidos pactados. Uno de ayer: Peñarol vs Santa Rosa. El restante estaba pactado para hoy, Florida vs Rodó. La lluvia caída en las últimas horas impactó en el campo de juego y el objetivo es preservar y no generar consecuencias. Teniendo en cuenta la resolución adoptada, la programación de la Divisional “C” se limitará a los dos partidos que se jugarán el sábado en cancha de Deportivo Artigas: Arsenal-Defensor y Lazareto-Barcelona. Tres punteros en la cima de la tabla, aunque Huracán suma un partido más jugado.