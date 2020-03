Lo que dejò la temporada 2019 – 2020 de la competencia local en 1ª división

En definitiva no dejará de ser nuestra opinión, lo que pensamos a la hora de realizar el balance de cara a lo que dejó una nueva temporada del básquebol salteño.

Lo primero que debemos decir es que la instacia de semifinal y Final de campeonato fue lo más positivo, más allá de la competencia en si. En dichas instancais definitorias el público acompañó, la gente retornó al básquetbol, y en cifras aproximadas a las setecientas, ochocientas personas (una noche de Final cerca de mil), se dieron cita a los escenarios donde se disputaban cada uno de los compromisos fijados.

Despuès la fase regular de campeonato no tuvo la afluencia de público deseada y esperada, una media de entre cuarenta, y setenta personas concurrieron al basquetbol, segín los partidos, y los rivales que se enfrentaban en cada fecha. No fue buena la concurrencia en fase regular de campeonato. En lo que hace a lo estrictamente deportivo, el campeoanto no pasó de regular, basquetbolísticametne muy poco (casi nada) lo observado en cuanto a un básquetbol bien jugado desde lo estratégico, con partidos que arrancaban parejos pero en los terceros cuartos se terminaban cerrando en forma anticipada, básicamente con produccioens individuales de un par de jugadores que tomaban para sí las riendas de su equipo, y teminaban decidiendo el juego, en algun caso conviertiendo entre dos jugadores 70 puntos, y sin llegar el resto al doble dígito. Notoria falta de fundamentos en varios jugadores, incluso juveniles, bajísimos porcentajes de lanzamientos libres convertidos, ni que hablar de triples, en fin, si a todo esto le agregamos que había equipos que prácticamente no contaban con recambios, y aquellos que los tenían en muchos casos no aportaban soluciones llegando desde la banca, estamos hablando de un campeonato que no fue ni bueno ni malo…y siendo generosos en la puntuación, debemos decir que no pasó de regular, las cosas como son.

Se sabía de antemano

En otro dato que tambièn brindábamos a nuestros lectores desde el inicio mismo de temporada, cuando opinábamos que la cosa estaba casi definida desde antes de arrancar la temporada (hablando siempre de primera división), incluso lo manejamos en informes sucesivos en estas páginas, y en aquel momento previo a iniciar la temporada 2019 – 2020, cuando deciamos que debido a la conformaciòn de los planteles, y por como se habían preparado previamente los seis equipos, prácticamente ya se sabía de amtemano cuáes podrían ser los cuatro equipos que seguramente estarian en la definición de la instancia de play ofs semifinales (al mejor de tres), cosa que al final termnió sucediendo con Nacional, Ferro Carril, Universitario, y el Atlético Juventus en ese orden ubicados en la tabla de posiciones General y/o Acumulado en cada caso. Luego de los cruces semifinales, que cerraron con Nacional “barriendo” la serie 2 – 0 ante el Atlético Juventis, y en lo que fuera el cruce más parejo, el equipo de Ferro Carril dió cuenta del “rojo” Universitario 2 – 1, de esta manera Nacional y Ferro Carril clasificaron a la serie Final (al mejor de cinco partidos) del campeonato “Salteño” en primera división, donde a la postre, y luego un justo y merecido 3 – 1 en la serie, el equipo “franjeado” dirigido por Luis Cuelho se terminó consagrando como el flamante campeón “Salteño” temporada 2019 – 2020 del básquebol a nivel local.

DANIEL SILVEIRA