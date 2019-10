Ricardo Lagos | Expresidente chileno

Participaba en una reunión de expresidentes en Madrid, cuando se enteró de lo que sucedía en Chile. Las protestas por el alza del billete del metro hicieron explotar un sentimiento de frustración de una ciudadanía, que se siente al margen de la senda de desarrollo del país. El expresidente chileno Ricardo Lagos Escobar (Santiago de Chile, 1938), canceló todos sus compromisos tanto en España como en otros países de Europa para regresar. «Es la mayor crisis política y social desde el retorno a la democracia en 1990, por lejos», señala Lagos, que gobernó Chile entre 2000 y 2006 y fue el primer socialista en llegar a La Moneda después de Salvador Allende. La crisis ha dejado al menos 19 muertos, cientos de detenidos y la capital y las principales ciudades están bajo control militares. El Gobierno de Sebastián Piñera intenta encontrar una salida, mientras las manifestaciones multitudinarias se repiten cada día.

Pregunta. ¿Es de los que están preocupados o de los que se sienten jubilosos por una especie de despertar de Chile, como dice parte de la ciudadanía?

Respuesta. No, no, no. Muy preocupado, porque estas cosas sabemos cómo comienzan, pero no cómo terminan. Muy preocupado, además, porque lo que está detrás es un a desconfianza entre la ciudadanía y la clase dirigente. Esto venía de mucho atrás.

P. ¿Cómo se explica este estallido social?

R. La protesta es normal, por lo que ha ocurrido. Hay razón para salir a las calles. Teníamos un 40% de pobres y ha bajado a un 10% en las últimas tres décadas. Ese 30% tiene nuevas demandas. La primera, no volver a ser pobre, pero la segunda es la necesidad de que el Estado provea más bienes públicos de los que proveía antes. Bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales.

P. En Chile, la gente siente rabia ante todos los grupos dirigentes y privilegiados, incluidos los líderes de la transición, como usted. ¿Por qué todos están cuestionados?

«Ni el tránsito de la dictadura de Pinochet a la democracia tuvo estos niveles de destrucción» «Entiendo que haya gente que quiera ver todo arder»

R. El cuestionamiento es: «Yo esperaba más». Pero hay una razón económica para ello, porque nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer. Primero: la carga tributaria se ha mantenido prácticamente igual: en torno al 18% y 20% respecto al producto nacional bruto, una cifra magra. Los amigos europeos están todos alrededor del 35 y 40%. Estados Unidos, cerca del 30%. Esa carga tributaria no permite generar una mejora en la igualdad de los ingresos, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo. En Chile, además, la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos. Es la gran camisa de fuerza de los sectores derechistas y más conservadores de Chile. Y eso ha sido imposible modificarlo.

