Luis Silva, el empresario. El hombre de fútbol. El constructor de puentes entre la Liga Salteña de Fútbol y Peñarol de Montevideo

“Hace poco tuve una experiencia, no agradable. De esas que dejan un sabor amargo, sobre todo porque en esto del fútbol, algunas confusiones pueden plantearse. Entonces, a través de EL PUEBLO, quiero y necesito ser claro: no soy ni representante de jugadores ni contratista. Lo que haga o puedo hacer en el futuro por la Liga, o por deportistas del medio, es desde el sentir. Desde la mano que pueda tender. Nada más que eso. No persigo otro fin. Mi vínculo de Peñarol de Montevideo, viene de años. Jugué en ese club y algunos amistades son puntuales como en el caso de Néstor “Tito” Goncálvez y su hijo. Ni que hablar todo el afecto que hubo con “Lito” Silva. Por eso, estas presencias de la Sub 13 y Sub 15 de Peñarol el 14 de diciembre tiene que ver con esa siembra. El hecho es que Peñarol suele salir al Interior, a desarrollar giras.

Néstor Goncálvez, hijo, se comunicó conmigo, y yo a su vez en lo inmediato con quienes están al frente de la Liga de Baby y la Liga Salteña. Saber si las partes aceptaban el arribo de Peñarol, para jugar ante la Sub 13 y Sub 15 de Salto. Hubo consentimiento y aquí estamos en el ajuste de los detalles. Pretendemos que sea un espectáculo desde los posibles triunfadores del fútbol salteño en tiempos que vendrán. Nos convoca ese espíritu: que los gurises disfruten y la gente que vaya también. El fútbol nunca deja de ser una posibilidad de juntarnos. Esa nos parece que es la gran validez de todo este movimiento que está planteado”.

“UNA FORMA DE INTEGRACIÓN”

Es el empresario en su vida particular, pero es el hombre de fútbol. Convive con esa pasión. El año pasado, LUIS SILVA, supo de una generosidad inocultable, para posibilitar que finalmente Salto jugase el Campeonato del Interior de Selección. Pero además, la donación de un terreno a la Liga, que fue parte de una rifa que también originó un estimable monto para las arcas. Cuando las finanzas limitadas se convirtieron en pantano, no lo pensó dos veces: Salto entonces, salió de la incertidumbre para ir labrando la senda. Ahora de última, el llamado de Néstor Goncálvez, para generar el capítulo que se viene: la Sub 13 y Sub 15 de Peñarol en Salto.

Con una novedad que el propio Luis apunta en EL PUEBLO, “porque cuatro o cinco jugadores de la Sub 12 de Salto se sumarán a la embajada de Peñarol durante ese día en Salto. Compartirán con ellos la jornada. Es una forma de integración, realmente humana, capaz de superar lo futbolístico. La delegación de Peñarol se hospederá en un hotel de Termas, hasta la hora de los partidos ante las selecciones de Salto en Sub 13 y Sub 15. Peñarol jugará primero en Artigas, al día siguiente en Salto, luego van a Paysandú y por último en Colonia. El deseo no es otro que resulte un tiempo inolvidable para quienes serán protagonistas y que afiance el vínculo que se fue generando de unos años a esta parte, entre Peñarol de Montevideo y el fútbol de Salto. Si el fútbol salteño es contemplado desde Peñarol, ¿cómo no suponer que otros aspectos de futuro pueden plantearse entre ambos? Lo mío es eso: tender puentes.

Los contratistas o representantes que sean otros y no yo. Porque además, soy de los que pienso que el mejor representante del jugador a temprana edad, es su propio padre. Ese es el mejor”.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

¿Puntapié inicial de “Tony” Pacheco?

Para el hincha de Peñarol, ANTONIO PACHECO simboliza el último ídolo. No cabría margen para la duda. Permanece transparente en la memoria colectiva, el día en que el futbolista marcó su adiós al fútbol activo, en medio de un espectáculo donde la emoción resultó vivificante. Tras el anuncio oficial de los aurinegros jugando en Salto en categoría Sub 13 y Sub 15, el mediodía de la víspera con Luis Silva en EL PUEBLO, ambientó la puesta a punto de una posibilidad: que el puntapié inicial corra por cuenta del propio “Tony” Pacheco, a quien se le cursará la invitación al respecto. “No es fácil la que nos jugamos a ese nivel, porque Pacheco ha priorizado su familia después de abandonar la práctica activa del fútbol. Pero a la gestión la haremos. Eso está claro y como es una ilusión que tenemos, hacemos bien en compartirla”.

“Lito” Silva, fue un señor”

“Con Héctor “Lito” Silva la amistad venía de años. No por nada llegó a Salto el año pasado con el “Tito” Goncálvez, cuando Peñarol de Salto celebró el centenario de vida. Cuando se me noticia sobre su fallecimiento, no entendía. No podía creerlo. Algunas horas antes, habíamos hablado para coordinar cuestiones pendientes. Era de los que lucía una salud, que uno no suponía que podía abandonarnos de esa manera. Casi sin aviso. Digo siempre que “Lito” Silva fue un señor. Un ser humano de una transparencia total, de una gran nobleza. Lo digo claramente: nunca conocí a nadie como él. Por eso, no dejo de pensarlo, de añorarlo”.

Desde el propio Luis, una manera de rescatar a “Lito” Silva, fallecido el 29 de agosto de 2015. Tenía 75 años. Integró el memorable Peñarol de 1966, Campeón de América e Intercontinental, jugando ese año también por la celeste, el Campeonato Mundial de 1966 en Inglaterra.

Néstor Goncálvez (h), verá la final de Salto y Canelones

Será el sábado en el Parque Dickinson a partir de las 16 horas, cuando Salto y Canelones, afronten el partido desquite por la final del Torneo del Interior Sub 15. No pocos hombres de conducción de OFI arribarán a nuestra ciudad en la jornada de mañana y ya en horario matutino, entre nosotros, NÉSTOR GONCÁLVEZ, el hijo del gran capitán de Peñarol, “Tito” Goncálvez. Se trata de quien es coordinador de las Divisiones Juveniles de Peñarol de Montevideo. Un sábado para ajustar algunos aspectos de la visita de la Sub 13 y la Sub 15, pero capitalizando además su presencia en Salto, para asistir al juego final.

A Néstor Goncálvez no le faltarán entrevistas, tanto con representantes de la Liga Salteña de Fútbol, como de la Liga de Baby. Hay que tener en cuenta además, que en la próxima jornada se inicia la liguilla en Sub 13. Néstor Goncálvez será un observador más.