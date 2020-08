El running en nuestra ciudad se ha visto acrecentadoen difusión y en el número de participantes que representan a nuestro departamento en las distintas carreras que se dividien en un extenso calendario en nuestro Uruguay o los países de nuestra región. Una historia que se ha dado por muchos años, con la diferencia de lo que en un pasado eran incursiones individuales, hoy se desarrollan de manera más organizada en materia de preparación en lo grupal, con entrenamientos y seguimientos de los deportistas que no hacen más que generar un progreso. Con fecha en el 5 de marzo de 2018 se formaba en nuestra ciudad Personal Run, un grupo, dentro de los varios que constituyen a la comunidad del running, que buscaba acercar a amantes y nuevos aspirantes al mundillo de las carreras.

EL PUEBLO dialogó con Nicolás Santos, creador de este grupo de corredores y quien desde el inicio ha sido el encargado de la preparación de cada uno de sus deportistas.

-¿Cómo surgió la idea de conformar un grupo de corredores?

-«Desde que me recibí (Licenciatura de Ed. Física) en 2011 tenía esta idea en la cabeza, dado que siempre me gustó el deporte, la actividad física sobre todo, por lo que siempre intentaba participar en las carreras de la región. Cuando cruzaba el charco a Concordia me encontraba con carreras de 700 personas y cuando se organizaba algo en Salto eran 50, por lo que me pareció que era un punto donde se podía trabajar y había mercado para hacerlo, brindando mejor calidad de vida a los salteños y dándoles otro tipo de actividad física».

-¿Fue difícil el inicio?

-«La verdad que no, me fue muchísimo mejor de lo que esperaba. En el primer entrenamiento había más de diez alumnos que surgieron a partir de invitaciones en mi gimnasio o llamados que hice mediante mis redes sociales. Hoy es un grupo de 30 personas, más/menos dependiendo la parte del año, que es fuerte en referencia a la responsabilidad cumpliendo con los planes que yo les mando».

-¿El enfoque del grupo fue orientado a fomentar el deporte como salud o a la búsqueda de atraer corredores que busquen resultados deportivos?

-«Personal Run es un grupo social y deportivo. Tenemos un %50 que entrena para que sea un cable a tierra a su vidas con objetivos sociales, como lo son el formar parte de un grupo y de llegar a las carreras para tratar de completarlas haciendo buenos tiempos. El otro %50 se enfoca carrera a carrera a tratar de ir mejorando, de bajar los tiempos, teniendo como causalidad los podios que se dan tras la realización de los planes de entrenamiento. Los beneficios son variados desde el punto de vista físico, social y psicológico. En lo grupal se ha formado un grupo sólido donde en un ambiente de compañerismo todos tiren para el mismo lado. Una de las características de este grupo es que quien entre sea para sumar, ya que el que está para restar no encuentra su ambiente. Otro gran avance fue la creación de una carrera de Personal Run-Creditel que para nosotros fue un éxito. La idea es que después de la pandemia podamos reflotar la idea, ya que no estaríamos partiendo de cero. Su vez obtuvimos tres copas challenger (premio al grupo más numeroso), dos en Concepción del Uruguay y una en la nocturna de Concordia».

-Con el desarrollo de la pandemia y los casos que se dieron en nuestro país, ¿cómo han tratado de no estancarse en la inactividad?

-«Al momento de que se diera el parate por la pandemia yo ya les había enviado el plan para que entrenaran la semana siguiente, sin saber lo que iba a pasar ya que ninguno de nosotros se lo esperaba. Inmediatamente debí cambiar los planes aunque nunca estuvo claro el mensaje por parte del gobierno, ya que la Secretaría Nacional de Deportes mandaron a parar, y desde Presidencia y el Ministerio de Salud Pública decían que la gente debía seguir haciendo actividad física en horas y lugares donde no había aglomeración. Me puse en la postura como entrenador y referente de que a mi no me vieran corriendo ni yo hacerlo, para no dar un mensaje de que sí yo salía a correr el otro también podía. Durante la cuarentena hice dos planes, A y B, y les aconsejé a mis corredores que no salieran a hacer actividades físicas porque había cosas más importantes. El plan A fue para las personas que entrenaron en casa por zoom o Instagram y el plan B para aquellos que querían salir a correr y yo no era quién para obligarlos a que no lo hicieran. Este parate me tuvo encerrado un mes dentro de casa y ese momento estuvo espectacular porque ahí uno valoró el trato con los alumnos y la amistad que se ha formado».

-Hoy en qué situación los encuentra?

-«No volvimos a la normalidad todavía, Personal Run se dividió en tres sub grupos de 10 personas en diferentes horarios. Con el protocolo de ir de tapabocas y alcohol en gel, los alumnos cumplieron con diferentes tareas y diferentes direcciones para mostrar un mensaje en contra de las aglomeraciones. Ahora que parecía que todo iba mejor sacamos el grupo de la mañana por el frío y dividimos en dos sub grupos de 15, haciendo que trabajen en diferentes direcciones, esperando a ver que es lo que pasa con los nuevos casos registrados en Salto».

-¿Cómo has logrado mantener la motivación de los corredores en un 2020 que ha tenido casi nula actividad a nivel de competencias?

-«Nosotros al final de cada año conjuntamente con Martin Peralta que es el capitán de Personal Run realizábamos un estudio completo de los tiempos y cantidad de carreras que los alumnos habían asistido. A su vez votábamos con el grupo las carreras donde íbamos a participar durante el año, ahora con este parate buscamos que el factor motivación sea fundamental y lo que hice fue realizar un desafío personal que fue entregado hace siete semanas a todos los corredores, con un estudio sobre la evolución y de lo que era capaz cada alumno, para que se planteen un objetivo alto pero cumplible con el requerimiento de bastante esfuerzo; ahora vamos en la semana 6, teniendo en cuenta qué en septiembre cumplirán el primer desafío en calle con trabajos en grupo y acompañantes en bicicleta para apoyar, y luego el segundo será en noviembre en la modalidad cross».

-¿Quiénes estén interesados en acercarse cómo pueden hacerlo?

«El grupo está abierto a que se sumen personas, buscando siempre sumar, donde de ser necesario no habría problema en incorporar otro entrenador en caso de que el número de corredores aumente. Quienes estén interesados en sumarse deben ser respetuosos hacia sus compañeros y hacia mi que soy el entrenador, con ganas de mejorar y sumarse a la filosofía donde somos todos iguales. En Facebook e Instagram pueden buscarme por Nico Santos Trainer, o la otra opción es contactarse a mi teléfono 099 585 297».