La pasada suspensión, una más entre tantas en la temporada 2016, en buen romance clavó el aguijón en el futuro plan de Alcides Edgardo Nieto, de cara a la participación de Salto en el Campeonato del Interior de mayores. Sucede que restan tres fechas y por lo menos hasta el próximo fin de semana, con los seis equipos conservando chance de consagración.

De todas maneras, si algún o algunos equipos naufragan en cuanto a perspectiva, es impensado suponer que liberen totalmente a sus jugadores, pero por lo menos una vez a la semana podrían sumarse a los entrenamientos.

A la luz de lo expuesto, Nieto y la selección, van funcionando en lo previo, al compás de los resultados que se originan en el fútbol de la “A”. Por eso, no hay que descartar que el lunes de la semana próxima, el “Bujía”-DT pueda proceder a la convocatoria de los primeros nombres. Por lo menos, eso quedó pactado como opción.

MENOS DE UN MES

El Campeonato del Interior, tendrá su fecha de inicio el 14 de enero, de acuerdo a lo que se resolviera a nivel de OFI. Salto integrará una de las llaves junto a Liga de las Colonias Agrarias, Guichón y Paysandú. Pero todo a oficializarse. El fútbol de la “A” podría llegar a finalizar el fin de semana comprendido entre el 17 y 18 de diciembre. ¿Cuántos días disponibles a cuenta del seleccionado mayor? De lo que no hay dudas: menos de un mes para la adecuación. A Alcides Edgardo Nieto no genera tantos desvelos la cuestión física, desde el momento que llegarán en plenitud físico. Hay que suponer igualmente que quienes participaron de la tercera rueda, algunos días de paréntesis llegarán a disponer.

LA BASE DE LOS SEIS

Desde el Director Técnico de la selección “naranjera”, la cautela en cuanto a los nombres del futuro que se sumarán al elenco, con la mira puesta en el torneo. De lo que no parecen existir tantas intrigas: la gran base del combinado, guardará relación con futbolistas que integran los seis equipos protagonistas de la tercera rueda. La confirmación plena de Miguel Viera, en cuanto se constituirá en ayudante de campo, mientras se prolonga por segundo año consecutivo, Francisco “Pancho” Carvallo para la adecuación fisica del plantel.

La idea es que la selección por lo menos afronte dos partidos antes del Torneo del Interior, uno de ellos será el 28 de diciembre (fecha más que factible), con un equipo “de las estrellas”, que incluirá entre otros a Edinson Cavani, Luis Suárez, Braian Rodríguez, Gastón Silva y Bruno Fornaroli entre otros. Por ahora, la selección: a fojas cero. Ni una duda.