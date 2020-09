El Campeonato Salteño Femenino de baby fútbol tendrá su segunda fecha el domingo 27 de setiembre, se jugará en tres canchas y en tres categorías, ellas son la Sub 10, la Sub 13 y la Sub 16.

Los partidos, uno por uno:

Cancha de Fátima

15:00 hs. Universitario – Nacional

Sub 13

16:20 hs. Nacional – Remeros Sub 16

17:50 hs. Remeros – Chaná

Sub 13

19:00 hs. Universitario – Chaná Sub 16

Cancha de Sud América 1

15:00 hs. Peñarol – Hindú Sub 16

16:20 hs. Ceibal – Libertad

Sub 16

17:50 hs. Sud América – La Blanqueada Sub 13

19:00 hs. Gladiador – Ceibal Sub 13

Cancha de Sud América 2

15:30 hs. Gladiador – Ceibal Sub 10

16:40 hs. Hindú – La Blanqueada Sub 10

17:50 hs. Sud América – Ceibal Sub 10

«SOLOBABY TV» POR YOUTUBE.

El programa audiovisual «Solobaby TV» dedicado al baby fútbol salteño se emite todos los días jueves a las 20 horas en el canal de Youtube: Solobaby TV.

Todo el baby fútbol en un solo lugar: Solobaby TV en YouTube podes mirarlo desde tu PC, tablet o celular.