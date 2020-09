El Campeonato Salteño Femenino de baby fútbol comenzará el domingo 20 de setiembre, se jugará en tres categorías: Sub 10, Sub 13 y Sub 16.

Los partidos, uno por uno:

Cancha de Peñarol

14:00 hs. Peñarol – Gladiador Sub 13

15:25 hs. Chaná – La Blanqueada Sub 16

16:50 hs. La Blanqueada – Gladiador Sub 10

18:15 hs. Peñarol – Chaná Sub 16

Cancha de Hindú 1

14:00 hs. Remeros – Hindú Sub 16

15:55 hs. Nacional – Remeros Sub 13

17:20 hs. Sud América – Ceibal Sub 13

18:30 hs. Hindú – Ceibal Sub 16

Cancha de Hindú 2

15:00 hs. Universitario – Ceibal Sub 13

16:25 hs. Universitario – Ceibal Sub 16

18:00 hs. Nacional – Libertad Sub 16

CAPTACIÓN DEL CLUB NACIONAL DE FÚTBOL EL 21 Y 22 DE SETIEMBRE EN UNIVERSITARIO

Los días lunes 21 y martes 22 de setiembre se realizará en las instalaciones del club Universitario las jornadas de captación por parte del «Pato» López para el Club Nacional de Fútbol capitalino.

Habrá cuatro clubes invitados por cada categoría, podrán ingresar dos padres por niño y se implementará un protocolo sanitario riguroso.