El pasado fin de semana la actividad del baby fútbol femenino no pudo comenzar debido al mal tiempo reinante por lo que las niñas vieron postergada una semana más el inicio de su temporada.

La novedad por estas horas es que Gladiador se sumará en dos categorías, en Sub 10 categoría que había muy poco equipos y que ahora se buscará que tengan actividad. Y la otra categoría que se suman es la Sub 13 en donde ya hay 8 clubes integrándola, ellos son: Peñarol, La Blanqueada, Remeros, Nacional, Chaná y Universitario.

CAPTACIÓN DEL CLUB NACIONAL DE FÚTBOL

EL 21 Y 22 DE SETIEMBRE EN UNIVERSITARIO

Los días lunes 21 y martes 22 de setiembre se realizará en las instalaciones del club Universitario las jornadas de captación por parte del «Pato» López para el Club Nacional de Fútbol capitalino.

Habrá cuatro clubes invitados por cada categoría, podrán ingresar dos padres por niño y se implementará un protocolo sanitario riguroso.

13 AÑOS: 2ª FECHA PARA EL DOMINGO 20 DE SETIEMBRE

La segunda fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará el próximo domingo 20 de setiembre, la etapa estaba fijada para el pasado domingo pero la lluvia reinante llevó a la suspensión de la misma.

El mapa de partidos mantendrá en principios las mismas canchas:

Cancha de Deportivo Artigas

15:00 hs. Deportivo Artigas – Ceibal

11:30 hs. Saladero – Progreso

Cancha Luis T. Merazzi

9 hs. Ferro Carril – Nacional

11 hs. River Plate – Universitario

Cancha de Peñarol

14 hs. Peñarol – Gladiador

16 hs. Sud América – Barcelona

Cancha Humberto Forti

9 hs. Sol de América – Chaná

11 hs. Salto Nuevo – Saladero

