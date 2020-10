Baby Fútbol

El Campeonato Salteño Femenino de baby fútbol tendrá su segunda fecha el domingo 11 de octubre, se jugará en tres canchas, dos que cuenta Sud América en el barrio Williams y la restante en el Parque Fátima de Chaná frente al Parque Solari. Los partidos, uno por uno:

Cancha de Fátima

15:00 hs. Universitario – Remeros Sub 13

16:20 hs. Universitario – Remeros Sub 16

17:50 hs. Nacional – Chaná Sub 13

19:00 hs. Nacional – Chaná Sub 16

Cancha de Sud América 1

15:00 hs. Peñarol – Hindú Sub 16

16:20 hs. Ceibal – Libertad Sub 16

17:50 hs. Sud América –

La Blanqueada Sub 13

19:00 hs. Gladiador – Ceibal Sub 13

Cancha de Sud América 2

15:30 hs. Gladiador – Ceibal Sub 10

16:40 hs. Sud América – Ceibal Sub 10

17:50 hs. Hindú – La Blanqueada

Sub 10

«CANCHA CHICA» POR AM 1450 RADIO ARAPEY

Todos los Martes y Viernes a las 12 del mediodía todo el baby fútbol salteño se vive en «CANCHA CHICA» por AM 1450 Radio Arapey.

Con la conducción de José Luis Toriani viva la más completa información del baby fútbol salteño.