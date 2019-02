Jorge Noboa. El DT. Ahora que llegan las definiciones

Mañana frente a Dolores en el Dickinson y el miércoles en Fray Bentos. Los dos últimos juegos del Salto de mayores. Segundo en la tabla. La condición de invicto sostenida. Pero también, la cuota de gol que resulta faltante. No se trata de hablar de crisis ejecutiva, pero sí de límites. El DT no es ajeno a la realidad. Es parte de ella. Y también la descifra.

«Porque de repente la mayoría de los equipos llegó con complicaciones previas, la imposibilidad de entrenar por las lluvias, hacer lo posible dentro de lo poco que se podía. No hay como practicar en cancha donde se va a jugar y no en un gimnasio. Por eso digo que ningún equipo es estable en el rendimiento, pero el hecho clave aquí es que persistimos más allá del error.Ahí está por ejemplo lo que nos pasó en Paysandú, con ellos teniendo más control de pelota en el segundo tiempo, pero nosotros disfrutamos de dos chances netas en el final. Se pudo ganar. Yo se que hay carencias, pero también digo que hemos tenido aspectos a favor».

CUESTIÓN DE TIEMPO

El martes pasado a la noche, cuando la selección encaró fútbol ante la Sub 17 de Uruguay. Noboa movió a todos y quienes acusaban dolencias físicas o algún tipo de fatiga muscular, con trabajos diferenciados. Miércoles con libertad de acción y en la víspera retornando. Dolores está cada vez más cerca. El fin es casi obvio. Tres puntos en el bolsillo, demasiado elemental para que la chance de una vez por todas se clarifique. Expulsando alguna sombra también.

«En esto del fútbol hay que tomar decisiones. Uno puede esperar mejoramientos individuales, pero si no aparece el resultado, hay que cambiar. Pasó con Alexander Píriz. Por eso la decisión de jugarnos por Laforcada. No discuto las aptitudes de Alexander, que por algo es uno más en el núcleo. La selección necesita que vuelva a ser el que todos conocemos. Eso es claro».

«CAEMOS EN DISTRACCIONES»

No tanto margen para la duda con Jorge Noboa, porque es de los que admite el valor de la autocrítica. Incluso la expone públicamente. Lo remarca en EL PUEBLO.

«A la segunda fase hay que llegar fortalecidos, entre el resultado a favor y el producto que se alcance. Caemos en distracciones y lo hemos hablado. A veces pasamos la pelota a destiempo y termina dividida. Valentín Fornaroli es un jugador distinto, por la técnica que aplica en velocidad y porque sabe ocupar los espacios libre, para evitar el contacto físico. Claro, que uno no entiende a los jueces como toleran tanta patada a un mismo jugador.

Me tranquiliza que el equipo defiende bien y que hay recambios. Lo demostraron Junior Rodríguez, el «Lolo» de Mora o Gonzalo Silva. A Dolores hay que jugarle concentrados. No estamos para dar la mínima ventaja. De locales, hay que asegurar»