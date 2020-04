El destino de Braian Rodríguez

En su momento desde

EL PUEBLO, sumamos el apunte informativo, porque además se relacionaba al hecho: BRAIAN

RODRÍGUEZ, el exgoleador de Deportivo Artigas, selecciones juveniles de Salto, Peñarol de Montevideo y no pocos equipos del exterior, adiestraba en el Nacional local, mientras se resolvía su futuro. Pasó a ser uno más en el plantel que orienta Franco Junior Aliberti, sin certeza de destino. Pero lo cierto es que en Nacional, el llamado de ilusión golpeó a la puerta: si no era colocado en un determinado mercado, los tricolores no descartaran su enrolamiento por lo menos hasta fin de año. Lo cierto es que una opción para el delantero se planteó: el fútbol brasileño.

Cuando se reconquiste la normalidad después de la pandemia (¿cuándo?), el futuro de Braian podrá esclarecerse. O es Brasil….o puede ser Nacional. En el universo del fútbol y de las transferencias, nada se inscribe al margen de lo posible.