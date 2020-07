El 2020 será un año definitivamente histórico en la Liga Salteña de Fútbol. No tendremos un Campeón Salteño. Tampoco ascensos en ninguna de las divisionales.

En tanto, brotan las dudas con respecto al futuro en más de una dirección.

Por ejemplo, si en el 2021 se desarrollará o no período de pases, teniendo en cuenta que quienes solicitaron transferencia de un equipo a otro, no jugaron. Igualmente lo relativo a las transferencias en calidad de préstamo.

¿Definitivamente los jugadores que pasaron por esa condición, retornan a sus clubes?

Más que por una cuestión reglamentaria, por una elemental sentido común: SI.

Pero el hecho es que el lunes pasado en el Consejo Superior, se oyeron voces contrarias.

Pasó a establecerse como opción, «que en el 2021 los jugadores no pasen de categoría», teniendo en cuenta que tantos de ellos puede permanecer al margen de torneo alguno.

Una suma más a cuenta de de un calendario temático, donde alguna que otra asamblea extraordinaria es capaz de resolver, tras definirse lo que se pretende y sobre la base de qué razones. El período de pases, por sí o por no, desde ya va alimentando encontronazos mayores. Lo del lunes pasado en la Liga, fue tan solo una primera aproximación al combate que llegará.