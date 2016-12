La comisión directiva de Danubio no aprobó la rescisión de contrato de Lucas Olaza, por lo que Peñarol debe seguir negociando para llevarse al zurdo marcador de punta surgido en River Plate.

Un rato después de la presentación de su nuevo entrenador, el argentino Pablo Rodríguez, la directiva de Danubio se reunió y resolvió no aceptar la rescisión del contrato de Lucas Olaza, quien pretende romper su vínculo para desembarcar a Peñarol.

Directivos franjeados comentaron que si bien son conscientes del interés del jugador por recalar en el equipo aurinegro, donde fue pedido expresamente por Leonardo Ramos, el contrato que lo liga a la institución está vigente hasta diciembre de 2017 y no tiene cláusula de salida al medio local.

“Olaza tiene una cláusula de salida al exterior que es automática y que lo obligaría a pagar el doble de lo que ha cobrado hasta ahora, pero no al medio local. En ese caso deben negociar con Danubio y nosotros aprobar su pase”, explicaron desde Danubio, y en esa línea actuó la comisión directiva minutos después por amplia mayoría.

Pablo Rivero, representante del zurdo lateral de 22 años surgido en River Plate, realiza gestiones para destrabar la situación y encaminar una negociación entre clubes. Los mirasoles pretenden adquirir el 20% del pase de forma inmediata para luego comprar otro 30% y quedarse con la mitad de la ficha. Peñarol debe mejorar la oferta de 50.000 dólares que presentó.

Olaza jugó hasta diciembre de 2013 en River Plate, donde marcó siete goles en 35 cotejos oficiales, y luego pasó al Atlético Paranaense, donde disputó 11 encuentros en un año y medio. A mediados de 2015 recaló en el Celta de Vigo ll, equipo en el que jugó 24 veces, y en julio de este año llegó a Danubio, donde sólo pudo marcar presencia en cinco encuentros oficiales por culpa de una fractura de peroné sin desplazamiento el 1.º de octubre ante Racing.