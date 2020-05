Héctor Coronel, el salteño consejero de OFI

«Las puertas de OFI están cerradas y los funcionarios en el Seguro de Paro. Algunos en el Seguro de Paro parcial y otros en el total. El diálogo entre nosotros se produce los miércoles a partir de la hora 18, a través de los medios virtuales. No hemos tenido un solo contacto personal, porque simplemente el cuidado es lo que cuenta. Yo se que las especulaciones no faltan con respecto al futuro, pero lo único que tenemos como coincidencia, es que hasta tanto no exista un comunicado en que las medidas vayan levantándose, no haremos nada que sea inconveniente. Claro que tenemos ideas, pero son eso solamente, ideas. Si la mayoría no puede asegurar nada en materia de deportes, nosotros tampoco».

**********

HÉCTOR CORONEL es Consejero de la Organización del Fútbol del Interior, propuesto en su momento desde la Confederación del Litoral Norte. Tiene tres años por delante en la función.

El Dublin Central del sentimiento, no deja de permanecer, pero el fin va siendo otro. Es un más en el organismo rector. Y como la realidad lo amerita, clave es apelar a él, frente a tanto vaivén informativo, a veces surgido desde la inventiva o imaginación.

Cada cual, se hace la película, en medio de las pretensiones acorraladas.

EL CAMPEONATO PENDIENTE Y LAS OPCIONES CAMPANTES

«Lo concreto es que los Campeonatos de Sub 14 y Sub 15 no se jugarán. Así como viene la mano y con el invierno en puerta, es imposible. Por eso la consigna apunta a terminar los Campeonatos del Interior, tanto a nivel de Sub 17 como de mayores. No depende de nosotros, sino que estamos sujetos a lo que digan las autoridades que están manejando la situación. Pero hay puntas como para tener en cuenta. Si es para definir lo que resta antes de fin de año, lo haremos. Hablamos de diciembre en este caso, si antes no podemos resolver. Hay alguna que otra Liga que han planteado terminar el campeonato, sin jugarse lo pendiente, por lo tanto en ese caso habrá un vacío de campeón. Otra chance igualmente fue surgiendo, porque en OFI no descartamos que las finales se jueguen en una sola serie; pero jugar. No suspender.

Jugar en una sede significa costos de pasajes, estadía, alimentación, etc, todos rubros que tienen que ser contemplados. Habría que plantear formalmente el tema para saber si alguna Liga marca interés. En ese caso no es poco lo que hay que ajustar, pero es una alternativa como para tener en cuenta y no descartar. Si se trata de poner ideas sobre la mesa, esa es una más».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-