El caso de Franco Ávalos (Universitario)

Jugaron Universitario y Salto Uruguay. A ese partido lo ganó Universitario. Los decanos reclamaron los puntos por inhabilitación de Franco Ávalos: alistó con tres tarjetas amarillas, sin cumplir el partido automático. En Universitario se admitió el error administrativo “y sabemos que perdemos los puntos”. El Tribunal Arbitral falló: aval a Salto Uruguay. Pero además, Ávalos fue blanco de una sanción de SEIS MESES. Pregunta: ¿no es un exceso acaso? ¿Quién en su momento ejecutó resoluciones de este tipo?

Fue un error administrativo. Es seguro que Universitario no quiso sacar ventaja. Ávalos (lo mismo estableceríamos si se tratase de otro jugador), no insultó a nadie. No destrató a nadie. No lesionó a nadie. No agredió a nadie. No le faltó el respeto a nadie. Es de esos jugadores que sustenta UNA NOTABLE CONDUCTA SIEMPRE. ¿Y seis meses al margen?

Así de un plumazo nomás.

De futuro, ¿no es posible variar el texto de la resolución? Sería casi un acto de piedad. O de humanismo. Aunque el fútbol a veces no reconoce estas opciones. Las somete.