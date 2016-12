Los números en cada divisional antes de iniciar el receso de fin de año en la competencia del Fútbol Sala a nivel local

Y esto sin dudas es así, más allá del liderazgo de los equipos que han conseguido sumar la mayor cantidad de puntos en tabla, queda muy claro que deportivamente está todo muy parejo, entre todos, ( o casi todos), básicamente opinando luego de haber observado la producción en cancha de la mayoría de los equipos.

El tema es que habitualmente las sorpresas (que han sido pocas en temporadas pasadas), en la presente ya están apareciendo desde el inicio, y sin dudas ello es muestra cabal de lo que hemos venido opinando en cuanto a que será esta una temporada realmente pareja, interesante, y pr demás competitiva en el Fútbol Sala local. Escasa diferencia en puntos entre los que lideran y sus escoltas, los resultados sorpresivos que se siguen registrando, no hace más hacer pensar en una segunda rueda ( Clausura) realmente apasionante en ambas divisionales.

Resultados 7ª fecha divisional “B”

G 5 (3) – Saladero (0)

Barcelona (10) – Peñarol (5)

Dublín Central (10) – Sp. Cerro (8)

Tigre (11) – Salto Uruguay (5)

Parque Solari (8) – Atl. Juventus (4)

Libre: Almagro

Tabla de posiciones “B”

Almagro 15, Barcelona 15, G 5 15, Tigre 13, Parque Solari 12, Atl. Juventus 9, Dublín Central 7, Sp. Cerro 7, Salto Uruguay 6, Peñarol 4, Saladero 0

Próxima fecha (8ª) en la “B”

Saladero vs Barcelona

Atl. Juventus vs G 5

Sp. Cerro vs Parque Solari

Tigre vs Dublín Central

Salto Uruguay vs Almagro

Libre: Peñarol

Goleadores “B”

Jonathan Luquez (Almagrto)……………..22

Carlos Dutra (Atl. Juventus)………………22

Gustavo Fernández (Almagro)…………..19

Sebastián Francia (Barcelona)……………18

Martín Carbajal (Barcelona)………………14

Resultados 7ª fecha divisional “A”

Chaná (6) – Salto Rowing (4)

River Plate (6) – Atl. Arsenal (5)

Ceibal (6) – Universitario (5)

Ferro Carril F.C (4) – Florida (2)

Tabla de posiciones “A”

Universitario 15 (*), River Plate 13, Chaná 12, Ferro Carril 12 (*), Atl. Arsenal 10, Ceibal 6, Florida 6, Salto Rowing 5

Nota: (*) Tienen el partido pendiente por la 5ª fecha del Apertura

Próxima fecha (1ª) Clausura “A”

Salto Rowing vs River Plate

Ferro Carril vs Ceibal

Universitario vs Atl. Arsenal

Florida vs Chaná.

Goleadores “A”

Gabriel Suárez (Atl. Arsenal)……………….18

Matías Sabarrós (Chaná)……………………..12

Juan Vega (Salto Rowng)…………………….12

Nicolás Barrionuevo (Ceibal)……………….11

Diego Correa (Florida)………………………..11

Franco Silva (Chaná)………………………….11

Juan P. David de Lima (“U”)……………….11