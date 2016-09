Reinscripción de Libertad “va a contramano de estatutos”. Liga-Fútbol femenino y la polémica

De arranque nomás en la sesión de ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el presidente Walter Martínez esclareció aspectos puntuales de lo sucedido la semana pasada, cuando finalmente se descartó que el fútbol femenino clausurara su torneo en el Dickinson. Se apuntó a que “la Liga manejó costos y pagar los costos no es cobrar”.

Para el presidente no se habló de frente y mal se manejaron argumentos. “Hay que hablar en los ámbitos que corresponde. No estamos para discusión de conventillo”, remarcó el presidente. De última, Walter Martínez solicitó que los delegados se pronunciaran sobre la certidumbre o no de la Liga en lo actuado. El respaldo fue unánime del Consejo Superior. Subrayó que lo sucedido no trunca el fin de la Liga: la integración del fútbol femenino.

EL SONADO TEMA DE LIBERTAD

Finalmente la Comisión de Reglamento se expidió tras la solicitud potencial de Libertad Fútbol Club para reinscribirse. Tal es así que la entidad acudió a clubes de la Liga, para que ampararan el llamado a Asamblea Extraordinaria, surgiendo ese como tema central. El hecho es que en el informe de Comisión de Reglamento se especifica que retornos de este tipo, transgreden las disposiciones estatutarias de la Liga Salteña de Fútbol. Se puntualizó que “la Asamblea es soberana para votar dentro de los estatutos y reglamentos”.

El jueves a las 20 horas en la Liga, la reunión prevista entre los clubes que avalaron la solicitud de asamblea (B y C también), para tomar conocimiento del informe.

La chance futura es que una asamblea MODIFIQUE los estatutos, viabilizando opciones como estas. La instancia del jueves, implicará la evaluación más profunda del informe de Comisión de Reglamento.

CON LA FECHA QUE VIENE

En el caso de la Divisional “A”, la sexta de la segunda rueda (Campeonato Clausura).

PARQUE DICKINSON

Hora 14.15′- Progreso vs Salto Nuevo.

Hora 16.30′- Salto Uruguay vs Nacional.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14.15′- Dublín Central vs Ferro Carril.

Hora 16.30′- Fénix vs Universitario.

CANCHA DE GLADIADOR

Hora 14.15′- River Plate vs Saladero.

Hora 16.30′- Gladiador vs Ceibal.

LA HORA SUB 15

Para tener en cuenta. Fútbol de sábado a la tarde a nivel de la Copa del Interior en Sub 15. Cierre de llave en el Parque Dickinson, 15.30′ con Salto y Rivera. La ventaja “naranjera” de dos puntos en relación a Paysandú. Los dos ya con el boleto en mano de cara a la segunda fase.

LA HORA SUB 18

El informe de Walter Martínez, José Luis de los Santos y José Luis Sabarros, respecto al Congreso de OFI desarrollado en Colonia. Tres series entre Litoral y Litoral Norte, cada una con cuatro selecciones. Clasifican dos por llave y dos mejores terceros. Hasta el 2017 se jugará la categoría Sub 18, pero a partir del 2018, paso a la categoría Sub 17.

LA HORA DE RESERVAS

La fecha que pasó a nivel de Divisonal Resevas. Universitario 6 Dublín Central 1, Ferro Carril 3 River Plate 1, Progreso 2 Fénix 1, Nacional 1 Saladero 1 y Ceibal 6 Salto Nuevo 0.

CEIBAL GANÓ LOS PUNTOS

Finalmente el Tribunal Arbitral se expidió, tras el reclamo de los puntos de Ceibal ante Ferro Carril a nivel de Primera División, por los hechos de violencia sucedios en el Parque Rufino Araújo en el último juego que sostuvieron y que empataron 0 a 0. Se adjudican los tres puntos a Ceibal, se queda con el 3-0 en el scorer de acuerdo a la disposición reglamentaria. A su vez para Ceibal, dos partidos de pena en sus derechos de locatario.

LA PLATA SOBRE LA MESA

En la fecha que pasó. Parque Carlos Ambrosoni; 210 entradas y $ 20.280. Cancha de Nacional: 388 y $ 37.090. Parque Dickinson: 1.230 y $ 118.770. El total de entradas: 1.837. Recaudación por todo concepto: $ 176.140.

ELLOS, LOS SANCIONADOS

Para tener en cuenta la nómina. Nicolás Machado (Progreso) 2, Matías Flores (Universitario) y Víctor Pereira (Nacional), con sanción preventiva; Junior Rodríguez (Ferro Carril) 1. Con destino al tribunal, los expulsados: Diego Argain (River Plate), Facundo González (Salto Nuevo) y Gabriel de Souza (Ferro Carril). Por lo demás, salutaciones que no faltaron para Paso del Bote y el consumado ascenso a la “A”, como igualmente para Ceibal, quien resultara Campeón Salteño a nivel del fútbol femenino.