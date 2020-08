La pandemia el COVID-19 canceló el Uruguay Open de tenis para el 2020. En este año el torneo cumplía 20 años, pero el coronavirus ha imposibilitado a los organizadores poder asegurar el correcto desarrollo de este.

«Ante la situación sanitaria actual, en un contexto de Pandemia, hemos decidido postergar por un año los festejos de las dos décadas de vida del torneo de tenis profesional más importante que se disputa en Uruguay», escribió en un comunicado el director del torneo, Diego Pérez.

Explicó que la «incertidumbre que se vive actualmente» no sólo en Uruguay, sino «también a nivel mundial» imposibilita determinar con exactitud de que manera y con «qué participantes se podría disputar la edición 2020 del torneo». A su vez, no se sabe «cuándo se restablecerá la normalidad para realizar este tipo de eventos».

Pérez estableció que el Uruguay Open tuvo la participación de jugadores que «luego fueron de los mejores del circuito del tenis profesional, muchos de ellos top 10, y con un paso enorme por la historia de este deporte».

Dejó en claro que, de esta forma, no están las condiciones para poder recibir a muchos jugadores: «Se hace imprescindible continuar trabajando para retomar la presencia del Uruguay Open en el calendario internacional manteniendo el nivel y prestigio reconocido no sólo por los jugadores, sino por organizadores, público y patrocinadores.

«Por este motivo, y de acuerdo con lo conversado con las autoridades y en consonancia con las restricciones que impone el gobierno, nos vemos imposibilitados de poder festejar este año el 20 aniversario del Uruguay Open», puntualizó Pérez.

«Es inimaginable esta fiesta del deporte con apenas un tercio de capacidad en las tribunas para mantener la distancia física, sin disponer del Fun Zone, foodtrucks ni músicos en vivo, sin los stands en la calle y la libre circulación del público, como tampoco poder recibir a nuestros invitados en la Zona VIP», aseveró el director del torneo.

«Ya estamos trabajando para el enorme festejo de las 20 ediciones. En 2021 volverá el mejor tenis al mejor torneo, en el mejor escenario», concluyó.