El fútbol salteño de la división y el desencanto

Establecer comunicaciones con otros ámbitos del interior del país, se ha vuelto para EL PUEBLO, una cuestión cotidiana. Nada es imposible en el reino de los puentes tendidos, a partir de la tecnología que parece poderlo todo. Y entonces la interrogante se transmite: «¿por qué la selección de ustedes quedó eliminada del Campeonato del Interior?»

Una interrogante casi básica. A ras del suelo y sin vericuetos intelectuales.

Sucede que para quienes conviven en otros medios, Salto pareciese estar signado por una pretensión de relevancia, a la luz del embrujo que prolongan Suárez y Cavani.

Como si a partir de ambos, en esta tierra, la consigna de victorias y protagonismos, se convirtiese en cuestión casi cantada. Obligado Salto a repartir boletines de glorias. Y después de todo, nada que ver. Y menos a nivel de selecciones, donde en casi 60 años de historia de torneos de OFI, Salto se acreditó solamente dos: primero en 1979 y después en el 2015.

LOS MARGENES AUSENTES

De algunos años a esta parte, suele admitirse: «el fútbol salteño está jugando a no jugar».

Por eso, una resultante: la merma en el número de aficionados en los escenarios y de última en la tercera rueda del 2018, la incómoda conclusión del ausentismo. Sin embargo: no hubo autocrítica.

Pasa a establecerse que en el fútbol salteño, «cada vez escasean más delanteros, como asimismo volantes de creación». Tampoco irrumpe una evaluación desde los clubes, porqué pasa esto qué pasa y si en definitiva EN LAS DIVISIONES JUVENILES, el desarrollo de la estrategia es la aconsejable, la válida, la que es capaz de abrochar certezas y productos.

O en qué medida se adiestra en la semana, a planteles del medio. ¿Cargas y sobrecargas?. ¿Tres, cuatro o cinco días a la semana?

DE MALES Y MALES

Sucede que la Asociación de Directores Técnicos no funciona.

Sucede que un círculo que agrupe a los profesionales de la Educación Física tampoco. Mientras a nivel de dirigentes, cada cual atiende su juego y la cooperativa de intereses comunes, es un sueño despilfarrado, agriamente sometido.

A fin de cuentas, se obra más por el instinto que por la razón. Por el temor sí y por al atrevimiento al cambio, no. El cielo de la liga toldado de grises.

No hay de soles iluminando que purifiquen más de una mediocridad persistiendo. La consigna del quietismo, es gobernante a capa y espada.

Penosa consigna. La opositora consigna, a la mismísima dignidad.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-