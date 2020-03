Jugar o cortar, la incógnita se podrá develar el día 31 de marzo

El panorama por ahora se mantiene incambiado, acerca del futuro de la competencia en Liga Uruguaya de Básquetbol, actividad que no es diferente al resto, en lo que hace a las medidas que se han tomado debido a la Emergencia Sanitaria por la cual atraviesa nuestro país y el mundo. En los últimos días los clubes liberaron a sus jugadores «extranjeros», y el 31 de marzo se volverán a reunir en fecha límite, para de esa forma tratar la posible fecha del retorno de la competencia, lo que se podría registrar en la primera semana del mes de mayo. En la reunión que se llevó a cabo en la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) entre los dirigentes de los clubes y los neutrales se determinó que la actual Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) no será suspendida, aunque no se descarta a futuro.

Si bien la suspensión definitiva del certamen era una de las posibilidades que algunos clubes manejaban, se optó por postergar la decisión hasta el 31 de marzo, día en que volverán a reunirse para evaluar los pasos a seguir después de tener más elementos respecto a la evolución del coronavirus en Uruguay. Los clubes decidieron liberar a sus fichas extranjeras, que en el caso de retornar deberán cumplir un período de dos semanas en cuarentena. Por tal motivo, si se autorizara la vuelta a los entrenamientos después de Semana de Turismo recién se reanudaría la actividad la primera semana de mayo.

La última fecha de la Liguilla, que sirve para determinar cómo serán los cruces de los Playoffs, se jugaría en esos primeros días del quinto mes del año. La última del Reclasificatorio, al estar sin chances Biguá y Goes ante Aguada y Urunday Universitario respectivamente, no se jugará, por lo que Aguada será séptimo y Urunday Universitario octavo. De no poder reanudarse la Liga en la primera semana de mayo, hay grandes posibilidades de que quede trunca y no haya campeón. Por razones económicas, hay una mayoría de clubes que no está en condiciones de hacer frente a una cifra que excedería largamente los presupuestos iniciales.

Hay posturas opuestas entre las instituciones; algunas esperan hasta que sea necesario y otras no están dispuestas a reanudar la actividad más allá de mayo. También hay varias fórmulas sobre la mesa, como achicar la instancia de los playoffs y que las llaves pactadas al mejor de cinco sean al mejor de tres.