«Cuando hablo de reconvertir el fútbol salteño, es porque es una conclusión que surge de los hechos. Ya no se trata de cómo hacer para que las instituciones vivan. Voy a algo más profundo y hablo de supervivencia. Los dirigentes tienen que reconocer que los tiempos van cambiando y que no por nada la pérdida de clientela es un factor en sí mismo. Me preocupa por ejemplo que, llegado el momento, el gerente de la Liga, José Luis Sabarrós, se jubilará. ¿Cuál es la preocupación?: que no hay ninguno detrás de Sabarrós. Tiene un conocimiento abarcador a todos los niveles. ¿Han pensado cómo suplirlo o van a esperar que se jubile?

La gerencia de la Liga también tiene que ver con el fútbol, porque hace a su funcionamiento. El fútbol no es solamente el juego. Parece que costase entender esto tan elemental».