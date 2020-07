23 salteños entre 18 y 42 años, iniciaron Licencia C a nivel de los cursos para Directores Técnicos

Tan solo unas semanas atrás cuando SERGIO RECHAC procedió a difundir el comunicado, haciendo referencia a la apertura de las inscripciones para la Licencia «C», en el marco de los cursos que se impulsan para Directores Técnicos. Con el amparo de la Organización del Fútbol del Interior, el «profe» ejerce la coordinación de los ciclos de aprendizaje y en verdad, cuando los llamados se producen, los receptores no faltan. Partes de la escena.

Esta vez no ha sido la excepción, desde el momento que un total de 23 salteños, se han sumado desde el 15 de junio a la planteada misión, de acuerdo al propio apunte del Prof. Rechac a EL PUEBLO.

Esta vez sin presencia femenina, la nómina incluye a docentes, jugadores y exjugadores de fútbol entre otros. A la luz de la pandemia vigente y el imperativo de evitar acercamientos físicos, el curso se viene desarrollando a través de la vía Zoom.

EL TURNO EMANUEL

En la jornada de la víspera, se concluía con el primer items de la agenda: entrenamiento.

En este caso, bajo orientación del Prof. Emanuel Priario. Se trataba además de una noche de exámen para los 23 asistentes. Es al fin de cuentas, uno de las áreas claves en el ciclo pedagógico.

El dictado abarcando lunes, miércoles y viernes.

TURNO DE LA PSICOLOGÍA

A su vez, mañana miércoles, se iniciará una segunda temática puntual: la Psicología Deportiva. En tiempos contemporáneos del fútbol, infaltable en los planteles, el rol de los Psicólogos, a la luz de tantas problemáticas que se ciernen implacables sobre quienes desarrollan alguna actividad deportiva. Marcelo Do Carmo, será quien impulse la nueva instancia en el marco del curso.

CON LA LICENCIA «B»

Si de la Licencia «B» se trata, la conclusión de todos los aspectos encarados, según marca el Prof. Sergio Rechac,»restando la práctica, y habrá que aguardar que el tiempo ayude».

En el horizonte inmediato también dos restantes asignaturas: técnico-táctico y entrenamiento.

De lo que no hay dudas es que las nuevas opciones están planteadas. Ejercicio válido de aprender. ¡No hay quién pueda con esa vocación! Tampoco la pandemia.