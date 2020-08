Goles. Goleadas . Algunos resultados para la sorpresa. Otros, sobre la base de la lógica, porque es concreto que en la Liga de Fútbol Sénior, se plantean diferencias. Sobre todo a partir de aquellos equipos que se han reforzado de mitad de cancha para arriba y el gol que no les falta. Los casos notorios de JULIO MARTÍN BRUNO en Hindú, PABLO NICOLÁS FONSECA en Adeoms y el propio ÁLVARO MIQUELARENA en Salto Nuevo. De los partidos salientes que encierra la nueva fecha, es el que jugarán en el Parque Carlos Ambrosoni, el local River Plate y el puntero exclusivo San Isidro B.

Especial para que los rojiblancos limiten la distancia. Caso contrario, será ratificación de San Isidro B, quien se ha manejado sobre la base misma de la regularidad. De los partidos a las canchas, pasando por el árbitro central en cada caso.

*********

NUEVA HESPÉRIDES

Hora 14: Ipru Don Atilio vs Remeros B. Árbitro: Miguel Biassini

Hora 15:45′: Unión Don Atilio vs Deportivo Salto. Árbitro: Jhon Guglielmone

REMEROS 1

Hora 14:00: Salto Grande B vs Hindú. Árbitro: Ricardo Urruzola

Hora 15:45′: La República vs 18 de Julio. Árbitro: Julio Blanco

DANUBIO

Hora 14:00: Deportivo Ipyranga vs Unidos Cybarán,. Árbitro: Félix Falcón

Hora 15:45: Cybarán vs Rodó. Árbitro: José Carballo

SALADERO

Hora 15:45′: Saladero vs Santa Rosa. Árbitro: Pablo Ferreira

ALMAGRO

Hora 14:00: Dos Naciones A vs Dos Naciones B. Árbitro: Pablo Sena

Hora 15:45: Almagro vs Tigre. Árbitro: Felipe Nasario

PARQUE RUFINO ARÁUJO

Hora 15:00: Ceibal B vs Peñarol. Árbitro: Roberto Cortés

CENTRO DE CHOFERES

Hora 15:00: Circulo Policial vs San Eugenio. Árbitro: Carlos López

DON BOSCO

Hora 15:00: Arsenal vs Libertad. Árbitro: Gervasio Gutiérrez

UNIÓN FERROVIARIA

Hora 14:00: Parque Solari B vs Salto Nuevo A. Árbitro: Luis Benett

DAYMÁN

Hora 15:00 San Isidro A vs Sp Cerro. Árbitro: Fabián Osés

COMPLEJO SANTA MARÍA

Hora 15:45: La Cafetera vs Sud América. Árbitro: Anildo Machado

FÉNIX

Hora 15:00: Fénix vs Atlético Juventus. Árbitro: Jesús Nasario

REMEROS 2

Hora 15:00: Salto Grande A vs Remeros C. Árbitro: Wilmer Pintos

EL TANQUE

Hora 15:00: El Tanque vs Independencia. Árbitro: Willam Cáceres

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 15:00: River Plate vs San Isidro B. Árbitro: Enrique Kurovsky

CUARTEL NORTE

Hora 14:00: Lazareto vs La Brigada. Árbitro: David Argain

Hora 15:45: Deportivo Retiro vs Ceibal A. Árbitro: Marcelo Díaz

PASO DEL BOTE

Hora 14:00: Barrio Quiroga vs Parque Solari A . Árbitro: Nicolás Baratta

Hora 15:45: Sp Unidos Cybarán vs Gladiador. Árbitro: Rubén Boschetti

VAIMACA

14:00: Barcelona vs Vaimaca. Árbitro: Sergio De Los Santos

Hora 15:45: Florida vs Quepama. Árbitro: Edson Usuca

SALTO NUEVO B

Hora 15:00: Salto Nuevo B vs Universitario. Árbitro: Richard Gómez

ISLA BONITA

Hora 15:00: Bisio HNS vs ADEOMS,.Árbitro: Héctor Torrens

SALTO URUGUAY

Hora 15:45 Salto Uruguay vs Albión. Árbitro: Gilberto Cardozo