Laura Custodio. La neutral del Consejo Único Juvenil

El lunes del impacto. En definitiva, lo fue. Cuando se reveló un detalle no menor: la inclusión de un jugador salteño con cinco tarjetas acumuladas en el formulario del partido del pasado sábado en Colonia.

La victoria inapelable de Salto por 3 a 0, puede transformarse en un 6 a 3 a favor de la selección roja del sur.

Sobre las cinco amarillas, sin margen para la duda, desde el momento que el boletín informativo de la Organización del Fútbol del Interior, con fecha 12 de marzo, marca la situación.

Colonia tiene razones argumentales para el reclamo y en el Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol, bien que lo saben.

Todo se volvió estampida.

La mueca de la bronca a nivel de Salto en Sub 17 (al principio, claro está) y la renuncia del presidente del CUJ, Miguel Rognioni. La realidad impensada, desde el momento que ahora en el plano deportivo la misión es concreta: Salto tiene que ganar 3 a 0 por lo menos, para avanzar directo a semifinales. El plantel sabe de qué se trata lo que viene.

«LO QUE PASÓ NOS

TIENE QUE JUNTAR»

Laura Custodio fue delegada de Sportivo Progreso. Hasta que se sumó al Cuerpo de Neutrales del Consejo Único Juvenil. Junto al presidente Miguel Rognioni y Ángel Ávalos, conforma el tridente de mando.

Ese mismo lunes previo a la sesión de la selección Sub 17, Laura fue una más.

«Hablamos todo lo que se tenía que hablar. Se dijo desde cada uno lo que fue sintiendo sobre lo ocurrido. Antes que nada, se reconoció el error. Porque hubo un error administrativo. Pero fue compartido y no solo el presidente debe cargar con ese peso.

Lo entendemos a él, entendemos el dolor, porque además es un dirigente detallista en todo. Debe haber pensado en la reacción de los gurises, de los padres, de esas 15 horas de viaje, entra la ida y la vuelta. Pero tenemos que partir de una base: lo que pasó nos tiene que juntar y así quedó demostrado en ese lunes. Levantar la mirada, dar vuelta la página y seguir, porque tampoco hay mucho tiempo para que alguna decepción pueda ganarnos. Nadie de nosotros se quita la responsabilidad sobre lo sucedido, pero ya está. Hay que buscarle la vuelta a lo anímico y soy de las personas que creo que la situación es superable. No hay que acusar. Nadie acusó, porque el fin es revertir. Fue un hecho desgraciado y claro que lo reconocemos.

Adaptar la mente a todo lo que se viene, porque eso es lo que importa. Hablaron los técnicos, hablamos nosotros, Jorge Noboa y Estela llegaron para un respaldo que también es necesario. O sea, se planteó la base para recuperarnos ya. Y eso es lo que importa. No hacemos nada con lamentar más de la cuenta. Hay que hacer mucho más por alcanzar, lo que es posible alcanzar»

ELEAZAR JOSÉ SILVA